Rali Dakar: João Monteiro mantém esperança lusa no SSV

O Dakar 2026 teve esta segunda-feira (12) uma etapa de grande exigência para automóveis e motos, marcada por mudanças na liderança e mais um desempenho consistente dos portugueses. No setor auto, Saood Variawa (Toyota) conquistou a sua segunda vitória em etapas no Dakar, batendo por apenas três segundos o compatriota e colega de equipa Henk Lategan. Mattias Ekström (Ford) completou o pódio a 29 segundos.Entre os portugueses, João Ferreira e Filipe Palmeiro alcançaram o 17.º tempo do dia, a 7m25s do vencedor, mas o saldo final foi positivo: a dupla lusa subiu à 10.ª posição da classificação geral, afirmando-se entre os dez primeiros numa edição marcada pelo equilíbrio ao segundo. Nasser Al-Attiyah (Dacia) mantém a liderança da geral com quatro minutos de vantagem sobre Ekström, com Lategan em terceiro a 6m08s.O piloto português João Monteiro (Can-Am) conquistou um lugar provisório no pódio da classe SSV, ao ascender ao segundo posto da classificação. A prestação consistente ao longo da prova permitiu ao piloto luso consolidar a posição, embora continue a ter pela frente o norte-americano Brock Heger (Polaris), atual líder do setor. Heger conserva, para já, uma margem confortável de 47 minutos e 09 segundos face ao português, diferença que poderá revelar-se determinante na parte final da competição.Menos feliz acabou a jornada para Gonçalo Guerreiro (Polaris). O piloto, que ocupava o quinto lugar da classificação na mesma categoria, foi forçado a abandonar após sofrer um acidente. A queda levantou suspeitas de uma possível fratura num braço, obrigando à interrupção imediata da participação e à avaliação da condição física do atleta.Com estes resultados, reforça-se o protagonismo da representação portuguesa na classe SSV, numa prova marcada tanto pela competitividade em pista como pelos contratempos que lembram a exigência extrema da modalidade. Monteiro mantém-se agora como principal esperança lusa na luta pelos lugares cimeiros.Nas motos, o argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) venceu a etapa mais longa desta edição — 483 km competitivos — e assumiu a liderança da geral com apenas 10 segundos sobre Daniel Sanders. Martim Ventura (Monster Energy Honda HRC) protagonizou o melhor resultado português do dia com o 10.º tempo absoluto, saltando três posições na geral para 14.º lugar e reforçando o 5.º posto entre os Rally2, onde encurtou a diferença para o 4.º classificado, Ruy Barbosa, agora a 2m22s.Também em destaque esteve Bruno Santos, que voltou a demonstrar regularidade ao levar a Husqvarna da BS – Frutas Patrícia Pilar ao 20.º posto da etapa, consolidando o 18.º lugar da geral e o 8.º entre os Rally2.Esta terça-feira arranca a primeira parte de uma etapa maratona no Rali Dakar 2026, considerada um dos momentos mais exigentes da prova. Os pilotos terão pela frente 410 km cronometrados nos automóveis e 418 km nas motos, sem possibilidade de assistência externa até ao final da 10.ª etapa. Esta condição transforma o desafio numa prova de resistência onde a velocidade passa a ser apenas um dos fatores decisivos, exigindo também gestão mecânica, física e estratégica por parte de cada concorrente.A etapa 9, disputada após o dia de descanso em Riyadh, marca o início da maratona. Ao longo da especial, o terreno alterna entre zonas rápidas e secções mais técnicas, típicas do deserto saudita, obrigando os participantes a preservar pneus, suspensões e motor, sabendo que qualquer dano poderá acompanhá-los até ao dia seguinte. A 10.ª etapa, que conclui a maratona, mantém o grau de exigência e prolonga o desgaste acumulado, uma vez que os concorrentes continuam sem acesso às suas equipas de assistência. Nestes dois dias os pilotos contam apenas com ferramentas básicas transportadas nos próprios veículos e com ajuda mutuamente prestada entre participantes, algo que faz parte do espírito original do Dakar..Dakar 2026: portugueses brilham na ligação a Riade antes do dia de descanso.Dakar 2026 entra na fase decisiva com destaque para João Ferreira