Rafael Silva garante bronze mundial nos 1.000 metros sprint de patinagem

Rafael Silva conquistou a medalha de bronze nos 1.000 metros sprint de juniores dos World Skate Games, que decorrem em Assunção, no Paraguai. O patinador português terminou a final em 1.25,800 minutos, garantindo o terceiro lugar. A vitória pertenceu ao italiano Giorgio Ghisio Erba, com 1.24,815, enquanto o taiwanês Wei-Ning Chuang assegurou a prata, em 1.24,939.

O madeirense, que representa o Sporting Club Santacruzense, voltou a subir ao pódio numa competição internacional de grande dimensão. Rafael Silva tinha conquistado três medalhas no Campeonato da Europa deste ano: prata na prova de uma volta sprint, em estrada, e bronze nos 200 metros dual time trial e nos 1.000 metros sprint, em pista.

Afonso Silva, o outro português em competição na final dos 1.000 metros sprint de juniores, terminou no sétimo lugar. Com o bronze de Rafael, Portugal soma uma segunda medalha na patinagem de velocidade nesta edição dos World Skate Games. Miguel Bravo tinha sido terceiro classificado na prova de eliminação de 10.000 metros.

Os World Skate Games reúnem em Assunção os campeonatos do mundo de várias disciplinas de patinagem. A competição decorre até 18 de outubro.