Miguel Bravo conquista bronze mundial nos 10.000 metros a eliminar

Miguel Bravo conquistou a medalha de bronze nos 10.000 metros a eliminar de patinagem de velocidade dos World Skate Games. O português terminou no terceiro lugar na prova disputada na segunda-feira, em Assunção, no Paraguai, e subiu ao pódio pela segunda vez em poucos meses.

Nesta disciplina, os patinadores percorrem a distância num pelotão e enfrentam sprints intermédios que determinam eliminações ao longo da corrida. A gestão do esforço, a escolha do momento para avançar e a capacidade de permanecer entre os últimos em prova são decisivas. Bravo resistiu até à fase final e garantiu um lugar entre os medalhados.

O bronze é a sexta medalha portuguesa nos Jogos Mundiais de Patinagem. A comitiva já tinha conquistado a prata no hóquei em patins masculino de sub-19, os ouros de Madalena Costa e João Cruz na patinagem artística livre, a prata de Rita Azinheira na mesma disciplina e o bronze de Rita Gonçalves e Gonçalo Cunha nos pares de dança.

Atleta do Roller Lagos, Miguel Bravo já tinha subido ao pódio este ano nos Jogos do Mediterrâneo, em Taranto, onde conquistou o bronze na maratona de patinagem de velocidade. Em Assunção, voltou a afirmar-se numa prova de fundo, desta vez no palco dos World Skate Games.

Os World Skate Games decorrem no Paraguai e reúnem várias disciplinas da patinagem, entre elas a velocidade, a artística e o hóquei em patins. A competição prolonga-se até 18 de outubro.