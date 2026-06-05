Rafael Leão abre porta à saída do AC Milan e tem Premier League como sonho

Prestes a começar o Mundial 2026, Rafael Leão deixa claras as intenções: quer sair do AC Milan, onde está desde 2019, e do qual, todos os verões, se fala de uma possível mudança. "Gosto muito do campeonato inglês. Se surgir a oportunidade vou ficar muito contente. Jogar neste tipo de campeonato valoriza muito o jogador também. Preciso de um desafio novo. Já ganhei dois troféus em Itália. É um campeonato que está a evoluir, mas para o meu futebol, o meu talento, uma Premier League e uma liga espanhola iam valorizar mais o meu talento", disse no programa "Futebol Arte", da Sport TV, transmitido esta sexta-feira, dia 5 de junho.Na semana passada, tinha aberto a possibilidade de mudança de ares. Leão, por isso mesmo, está na concentração da Seleção Nacional, mas a dominar atenções em Itália. A Gazzetta dello Sport menciona "repercussões no preço do jogador", constatando como a força negocial do AC Milan pode ser prejudicada. Aos 26 anos, e com um valor projetado de 50 milhões de euros pelo Transfermarkt, Leão perspetiva usar o Mundial como catapulta para outros campeonatos. O Chelsea, antes da entrada do treinador Xabi Alonso, tinha sido um clube mencionado pelos italianos como estando interessado no português.Leão foi protagonista do título do Milan em 2022 com 14 golos e 11 assistências. Por isso foi titular no Mundial de 2022, somando dois golos e cinco jogos. Melhorou em 2023, com 16 golos e 12 passes para golo, mantendo o ritmo em 2024 com 15 golos e 12 assistências, que lhe valeram a titularidade no Euro 2024, no qual foi, exibicionalmente, inconstante. Com dez golos em 31 jogos em 2025/26, atribuiu culpas pelo desempenho mais fraco dos últimos cinco anos. "Foi uma época difícil. Não fomos apurados para a Liga dos Campeões. Da forma como estava na pré-época, sentia que podia fazer a diferença. A forma como a equipa se comportou durante a época toda e o trabalho durante a semana não me deram a condição para fazer a diferença", enumerou, apontando até que esteve a contas com um problema físico. "Joguei lesionado quatro/cinco meses com uma tendinite que veio de uma pubalgia, numa posição que não era a minha. No final da época torna-se desgastante", criticou.Teceu ainda palavras sobre Zlatan Ibrahimovic, antigo jogador e dirigente nos rossoneri. "É uma boa pessoa, mas, se fores fraco psicologicamente, deixas-te influenciar. A abordagem dele por vezes parece negativa. Se fores uma pessoa que se sente logo atacada pela forma como ele se dirige a ti, vais sentir-te mal. Não é do tipo que te dá uma palmadinha nas costas, nem mesmo nos treinos", realçou em declarações que também se tornaram manchete online em jornais italianos.Leão disse ainda que tem como posição preferida "o falso nove" e que o pode desempenhar na Seleção, algo que, até aqui, nunca foi testado, expressando confiança nas ambições das Quinas para o Mundial..Rafael Leão e o escândalo de prostituição que está a abalar Itália: "Não estou envolvido".Rafael Leão e a crítica: "Se não fizeres um golo ou uma assistência, dizem que foi um jogo mediano".Rafael Leão diz que sente mais liberdade e confiança com Martínez