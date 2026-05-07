Processo de Pichardo contra o Benfica. Vice-campeão olímpico depõe no TAD na sexta-feira

O processo de Pedro Pichardo contra o Benfica vai entrar na reta final. o Vice-Campeão Olímpico do triplo salto em Paris2024 vai depor na sexta-feira, pelas 13h30, no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), segundo soube o DN. E até ao final do mês de maio, serão ouvidos ainda, o pai e treinador do atleta e as testemunhas do Benfica, o antigo vice-presidente, Fernando Tavares, e diretora do Atletismo, Ana Oliveira.A decisão do caso em que o Pichardo pede uma indemnização de pouco mais de um milhão de euros ao clube, que por sua vez pede uma compensação de quase dois milhões, por alegados danos causados à “imagem da maior instituição do país”, deverá ser conhecido no início de junho. No Benfica desde 2017, o atleta anunciou a quebra contratual unilateral aconteceu a 13 de janeiro de 2025, alegando “divergências irreconciliáveis” para não cumprir a ligação ao clube até Los Angeles2028. O triplista acionou então o TAD, para ver validada a justa causa da quebra contratual unilateral. Entre outras coisas, o triplista acusa o clube de o ter privado de cuidados médicos e ter, inclusive, recusado acionar o seguro de saúde para Pichardo ser operado às costas - lesão que, segundo ele, o impediu de competir durante quase um ano.Assim que o atleta anunciou publicamente a intenção de rescindir, o Benfica informou que tinha instaurado, dias antes, a 3 de janeiro, um processo disciplinar com vista ao despedimento com justa causa, por o triplista, nascido em Cuba, ter “faltado a exames médicos para os quais estava convocado” e que eram (e são) obrigatórios para se inscrever e competir.O caso acabou no Tribunal. Na audiência prévia, realizada no passado dia 17 de novembro, o atleta e o clube esgrimiram defesas e acusações, com o Benfica a alegar que o contrato com Pedro Pichardo tinha cessado a 31 de outubro de 2023 e, por isso, não teria existido quebra contratual em janeiro de 2025. Isto, apesar de, no dia 4 de outubro de 2022, o emblema da Luz ter anunciado que Pichardo assinou um vínculo “multianual” até ao final do ciclo olímpico LosAngeles2028, com o vínculo a ser renovado automaticamente em outubro de cada ano.