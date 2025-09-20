Primeiro onze de Mourinho no regresso ao Benfica tem apenas uma mexida

Chegou a hora de um momento “especial”: mais de 20 anos depois, José Mourinho volta a sentar-se no banco de um jogo da I Liga portuguesa, para comandar o Benfica onde começou a carreira de treinador principal há 25 anos. Este sábado, na 6.ª jornada da Liga Betclic, na Vila das Aves, o treinador que ganhou fama mundial como o “Special One” começa a sua nova era encarnada e já é conhecido o primeiro onze escolhido por Mourinho neste regresso ao Benfica.Depois da derrota com o Qarabag (3-2) para a Liga dos Campeões, que precipitou a saída de Bruno Lage, Mourinho faz apenas uma alteração no onze inicial: Schjelderup sai, entra Ivanovic, que fará dupla no ataque com Pavlidis. Sudakov desvia-se para a ala esquerda, Aursnes ocupa a direita, e no meio-campo alinham Enzo Barrenechea e Richard Ríos.No setor defensivo, não há surpresas: Trubin na baliza, Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl compõem a linha de quatro.Como já anunciara na conferência de imprensa de apresentação como novo treinador do clube da Luz, o técnico não faz para já mexidas profundas na base que herda de Bruno Lage, mas opta por ir a jogo com uma dupla de avançados (Ivanovic-Pavlidis) naquela que é a primeira imagem do Benfica de Mourinho em competição.ONZE DO AVS: Simão; Bane, Paulo Vítor, Devenish e Kiki; Jaume, Algobia, O. Perea, B. Lourenço e Tunde; Tomané.Suplentes: João Gonçalves, Pedro Barros, Rafael Barbosa, Leonardo Conge, Nenê, Diego Garcete, Guilherme Silva, Gustavo Mendonça e Aderllan Santos.ONZE DO BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi e Samuel Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes e Sudakov; Ivanovic e Pavlidis.Suplentes: Samuel Soares, Rafael Obrador, Leandro Barreiro, Andreas Schjelderup, Prestianni, Henrique Araújo, Tomás Araújo, João Veloso e João Rego..25 anos e nove clubes depois, que Mourinho regressará ao Benfica?.José Mourinho promete “viver para o Benfica” até 2027