Prestianni foi a troca crucial para o Benfica regressar às vitórias

Depois de José Mourinho ter dito, após o empate com o Casa Pia, em Rio Maior, de que tinha vontade de “não fazer jogar mais alguns jogadores”, o Benfica entrou na Luz, contra o Nacional, com três mudanças. Dedic na lateral, em vez de Bah, Barreiro no lugar de um dos visados pela crítica, Barrenechea, e Prestianni para a extrema direita, sentando no banco Lukebakio. E foi precisamente o argentino a agarrar de forma dourada a oportunidade, tornando-se o mais crucial para a vitória em casa, por 2-0, na 29.ª jornada da I Liga. Logo aos três minutos, o extremo levantou a cabeça e colocou no segundo poste para Schjelderup, de pé esquerdo, fazer o oitavo golo da temporada ao décimo jogo consecutivo a titular. A fome e intensidade que Mourinho pedira teve resposta de Prestianni que, aos 14’, recuperou a bola e entregou para Rafa que, na cara do guarda-redes Kaique, empurrou para o 2-0 com facilidade. Faltou mesmo só o golo ao extremo que, à entrada da área, aos 40 minutos, atirou cruzado, mas em direção ao ferro numa primeira parte dominada pelos encarnados, em missão clara de fazer esquecer o empate em Rio Maior.No reatamento, o Nacional ganhou força, foi mais afoito, procurando sair dos 25 pontos, pecúlio que partilha com o Casa Pia na luta pela manutenção, e teve uma oportunidade clara, após remate embrulhado na defesa encarnada. Mas o fulgor ficou-se na jogada seguinte em que Pavlidis foi chamado a converter uma grande penalidade. O grego, porém, falhou, ou melhor, viu Kaique voar para enorme intervenção, continuando nos 21 golos no campeonato, a três do mais profícuo na tabela, Luis Suárez. Deu para estrear o jovem Gonçalo Moreira e a Luz nunca tremeu com novo percalço, assistindo, sim, a inúmeras oportunidades perdidas. Foram 19 remates dentro da área e um 3-0 que pareceu iminente, mas não chegou.“O 2-0 está desenquadrado do que foi o nosso jogo, porque tivemos ocasiões para fazer mais golos. Foi um jogo onde dominámos sempre”, destacou José Mourinho, identificando a ineficácia como única lacuna nas entrevistas rápidas. “Prestianni e Schjelderup não param de crescer, estão a fazer bem o que faziam e a fazer melhor o que não faziam tão bem”, elogiou o treinador na análise inicial.Depois da vitória do Sporting na Amadora (0-1), com golo de Daniel Bragança, no sábado, o Benfica, ainda invicto no campeonato, voltou a posicionar-se a dois pontos dos leões, mas com menos um encontro realizado, e é assim que vai a Alvalade no domingo procurar o segundo lugar provisório. O líder FC Porto começou o jogo com o Estoril, na Amoreira, pouco após o triunfo dos encarnados..Mourinho realça vontade de ficar no Benfica na próxima temporada e de “lutar por títulos”.Benfica empata com o Casa Pia e falha aproximação ao líder FC Porto (veja aqui os golos)