Presidente do Racing Power suspensa por 46 dias

Mariana Duarte poderá ainda enfrentar uma queixa crime pelo "empurrão", uma vez que a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou que iria remeter o caso reportado ao Ministério Público (MP) .

O incidente ocorreu no passado sábado, dia 30 de outubro, durante o encontro da sexta jornada da Liga BPI, entre o Racing Power e o Vitória de Guimarães (2-1).

Num comunicado, o Núcleo de Árbitros de Futebol de Fafe afirmou que Cátia Leitão foi agredida por Mariana Duarte, depois da presidente do Racing Power ter sido expulsa enquanto desempenhava funções no banco, e manifestou “profundo repúdio e indignação” com o acontecido, pedindo às entidades competentes que apurasse os factos e apliquem as sanções adequadas.

Ainda antes de serem reveladas algumas imagens do momento em que Mariana Duarte empurra claramente uma árbitra, o Racing Power apresentou a sua versão e sobre o que antecedeu o contacto físico. Em comunicado, o clube explicou que uma jogadora do Racing sofreu um pisão de uma adversária e ficou caída no relvado, a chorar e agarrada ao pé sem que pudesse receber assistência.

Foi nessa altura que a presidente se dirigiu à quarta árbitra para alertar para a situação, sendo depois expulsa. E quando se preparava para abandonar o recinto, e depois de lhe ter sido bloqueada a passagem, “existiu um empurrão”, segundo o clube que disse repudiar qualquer forma de agressão física, enquanto pede que o incidente seja "enquadrado no contexto". Diz ainda estar a desenvolver diligências jurídicas para apurar integralmente os factos e defender a honra e a integridade institucional do emblema.