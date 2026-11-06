Presidente do Racing Power suspensa por 46 dias
A presidente do Racing Power, Mariana Duarte, foi esta sexta-feira, dia 6 de novembro, suspensa por 46 dias e 562 euros na cumulação de três processos autónomos, na sequência de uma agressão a uma árbitra num jogo da Liga BPI.
À dirigente foram aplicadas três sanções distintas: oito dias de suspensão e 26 euros de multa por saída da área técnica e protestos, outros oito dias de suspensão e 26 euros de multa por insultos e gestos com as mãos e 30 dias de suspensão e 510 euros de multa por ofensas corporais e empurrão à quarta árbitra.
Mariana Duarte poderá ainda enfrentar uma queixa crime pelo "empurrão", uma vez que a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou que iria remeter o caso reportado ao Ministério Público (MP) .
O incidente ocorreu no passado sábado, dia 30 de outubro, durante o encontro da sexta jornada da Liga BPI, entre o Racing Power e o Vitória de Guimarães (2-1).
Num comunicado, o Núcleo de Árbitros de Futebol de Fafe afirmou que Cátia Leitão foi agredida por Mariana Duarte, depois da presidente do Racing Power ter sido expulsa enquanto desempenhava funções no banco, e manifestou “profundo repúdio e indignação” com o acontecido, pedindo às entidades competentes que apurasse os factos e apliquem as sanções adequadas.
Ainda antes de serem reveladas algumas imagens do momento em que Mariana Duarte empurra claramente uma árbitra, o Racing Power apresentou a sua versão e sobre o que antecedeu o contacto físico. Em comunicado, o clube explicou que uma jogadora do Racing sofreu um pisão de uma adversária e ficou caída no relvado, a chorar e agarrada ao pé sem que pudesse receber assistência.
Foi nessa altura que a presidente se dirigiu à quarta árbitra para alertar para a situação, sendo depois expulsa. E quando se preparava para abandonar o recinto, e depois de lhe ter sido bloqueada a passagem, “existiu um empurrão”, segundo o clube que disse repudiar qualquer forma de agressão física, enquanto pede que o incidente seja "enquadrado no contexto". Diz ainda estar a desenvolver diligências jurídicas para apurar integralmente os factos e defender a honra e a integridade institucional do emblema.