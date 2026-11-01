Racing Power admite empurrão da presidente a um elemento da equipa de arbitragem e pede análise do contexto

O incidente ocorreu no sábado, durante o encontro da sexta jornada da Liga BPI. Num comunicado, o Núcleo de Árbitros de Futebol de Fafe afirmou que Cátia Leitão foi agredida por Mariana Duarte, presidente do Racing Power, depois de esta ter sido expulsa enquanto desempenhava funções como elemento oficial do clube. A associação manifestou “profundo repúdio e indignação”, solidarizou-se com a árbitra e pediu às entidades competentes que apurem os factos e apliquem as sanções adequadas.

O Racing Power apresentou uma versão diferente sobre o que antecedeu o contacto físico. Segundo o clube, uma jogadora sua sofreu um pisão de uma adversária e ficou caída no relvado, a chorar e agarrada ao pé. O comunicado afirma que vários elementos do clube pediram assistência, mas que, naquele momento, a equipa de arbitragem não interrompeu o jogo para permitir que a atleta fosse assistida.

De acordo com a nota, Mariana Duarte dirigiu-se então à quarta árbitra para alertar para a situação e pedir auxílio para a jogadora. O clube diz que a presidente foi expulsa por ter saído da área técnica e que, quando se preparava para abandonar o recinto, houve contacto físico com um elemento da equipa de arbitragem, depois de lhe ter sido bloqueada a passagem.

“Existiu um empurrão”, reconhece o Racing Power, que afirma ter imagens do episódio. O clube declara repudiar qualquer forma de agressão física, mas pede que o contacto seja enquadrado no contexto que descreve. Diz ainda estar a desenvolver diligências jurídicas para apurar integralmente os factos e defender a honra e a integridade institucional do emblema.

O episódio aconteceu num jogo que terminou com a vitória do Vitória de Guimarães por 2-1. O Racing Power empatou aos 68 minutos, por Rieke Dieckmann, mas Sam Wiehe marcou de grande penalidade aos 90+3 e garantiu o triunfo da equipa vimaranense.

As duas posições convergem na existência de contacto físico, mas divergem na forma como o enquadram. O Núcleo de Árbitros de Futebol de Fafe denuncia uma agressão à quarta árbitra; o Racing Power admite um empurrão e afirma que este ocorreu quando a presidente tentava sair, depois de ter sido impedida de passar. O apuramento das circunstâncias e de eventuais responsabilidades caberá às entidades competentes.