Prenda de Natal antecipada: Benfica conquista Supertaça de basquetebol

Na 40.ª edição da Supertaça de Basquetebol Mário Saldanha, o Benfica ofereceu aos seus adeptos uma verdadeira prenda de Natal antecipada ao conquistar, de forma categórica, a prova disputada no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra. As águias assumiram cedo o comando das operações e raramente largaram o controlo do marcador. Depois de um início equilibrado, o Benfica acelerou no primeiro quarto e construiu uma vantagem sólida, chegando ao intervalo a vencer por 46-36. Para o presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, Manuel Fernandes, em termos desportivos “o Benfica entrou muito bem no jogo, o Porto ainda conseguir recuperar, mas na segunda parte o Benfica entrou muito melhor. O basquetebol é assim. Qualquer equipa podia ganhar, mas o Benfica foi um justo vencedor.” Mas o que é certo é que a segunda parte confirmou a superioridade encarnada nesta Supertaça, com a equipa lisboeta a manter sempre a diferença acima da dezena de pontos e a atingir mesmo uma vantagem máxima de 30, já no último período.A grande figura da noite foi o extremo norte-americano Justice Sueing, distinguido como MVP da prova. Com uma exibição completa, somou 19 pontos, 15 ressaltos e dois roubos de bola, sendo determinante tanto no ataque como na defesa. Ao seu lado, também brilharam João “Betinho” Gomes, com 16 pontos, Aaron Broussard e Eugene Crandall, ambos com 12, num coletivo que funcionou de forma harmoniosa e eficaz.Do lado do FC Porto, Jhonathan Dunn foi o jogador mais inspirado, com 19 pontos, mas os dragões nunca conseguiram contrariar o ritmo imposto pelo adversário, acabando por ceder perante a intensidade e organização do Benfica.Com este triunfo, o conjunto orientado por Norberto Alves recupera a Supertaça perdida na temporada anterior precisamente frente aos portistas e reforça o estatuto de clube mais titulado da competição, alcançando o 16.º troféu. Trata-se, ainda, da nona vitória encarnada nas últimas 16 edições da prova, um registo que confirma a hegemonia recente das águias no panorama nacional.“Tínhamos algum receio porque jogámos a meio da semana para a Liga ds Campeões, em Espanha. Receio em relação aos aspetos físicos, se podiam ou não ser determinantes. Procurámos na primeira parte rodar muito a equipa para termos mais energia na parte final”, referiu o treinador vencedor.Norberto Alves explicou a estratégia que usa habitualmente com os seus jogadores, realçando os aspetos coletivos na preparação dos encontros e também durante a competição: “Temos de jogar coletivamente tanto a defender como a atacar. A filosofia que transmitimos é que coletivamente as coisas são sempre mais fáceis. Mas sabemos que a época vai ser difícil. Ninguém pode embarreirar em arco com nada”, concluiu.Mais do que um troféu, o Benfica fecha o ano com uma demonstração clara de força, deixando uma mensagem forte para o que resta da temporada - e oferecendo aos seus adeptos um Natal com sabor a vitória.Em relação à organização da prova em Coimbra, e mesmo com o tempo a não ajudar, Manuel Fernandes disse ao DN que “foi fantástica”: “Gostámos muito de ter connosco o presidente do Benfica e o vice-presidente das modalidades amadoras do Porto. Houve um grande dinamismo e tenho a certeza de que o basquetebol está na mó de cima, mas ainda vai ficar mais. O público está de mãos dadas com a modalidade.”Manuel Fernandes salientou o número de adeptos que tem aumentado nos pavilhões e a ligação de todos com as seleções nacionais. “É muito reconfortante ver como toda a gente se identifica com os nossos jogadores.”.Basquetebol português quer dar exemplo de boas "práticas ambientais".Benfica sagra-se tetracampeão de basquetebol ao vencer o FC Porto no Dragão Arena