Basquetebol português quer dar exemplo de boas "práticas ambientais"

A Federação Portuguesa de Basquetebol vai envolver os 21 clubes da Liga Portuguesa de Basquetebol numa iniciativa de promoção de práticas ambientais.O compromisso, que envolve também a Betclic, tem como objetivo a "integração dos princípios climáticos no ecossistema do basquetebol nacional", como se pode ler num comunicado das duas entidades.De acordo com esse acordo nos próximos seis meses deverá existir uma "avaliação das práticas ambientais de todos os clubes, que servirá de base para um plano de ação climática conjunto, com metas claras e indicadores mensuráveis".Esta iniciativa foi divulgada no Dia Nacional do Basquetebol (6 de novembro) e prevê cinco princípios de compromissso climático: Promover a responsabilidade ambiental; Reduzir o impacto climático global; Educar para a ação climática; Promover o consumo responsável e Defender a ação climática através da comunicação.Para o presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, Manuel Fernandes, este é "um ponto de partida para uma nova etapa do basquetebol português. Queremos que o basquetebol continue a crescer, mas de forma responsável, consciente e sustentável".Já o Country Manager da Betclic, Tiago Simões, “esta adesão reforça o compromisso do basquetebol português com a ação climática e com a construção de um futuro mais sustentável para o desporto em Portugal".