Portugueses jogam no outro lado do Mundo e deixam tudo nos courts 

O ténis português voltou a estar em destaque esta quarta-feira, 14 de janeiro, com resultados distintos em Auckland (Nova Zelândia) e no apuramento para o Open da Austrália.Em Auckland, na variante de pares do ATP250, Francisco Cabral assegurou a presença nos quartos de final ao lado do austríaco Lucas Miedler. A dupla, segunda cabeça de série, superou os brasileiros Fernando Romboli e Marcelo Melo em dois sets, por 6-4 e 7-6 (7-5), numa partida marcada por uma longa pausa devido à chuva. O encontro estendeu-se por uma hora e 23 minutos, antes de ser decidido no ‘tie-break’ do segundo parcial.Nos quartos de final, Cabral e Miedler vão medir forças com o espanhol Íñigo Cervantes e o argentino Luciano Darderi, que também avançaram após derrotarem os argentinos Tomás Martín Etcheverry e Camilo Ugo Carabelli por duplo 6-4.A parceria de Cabral com Miedler nasceu em abril de 2025, mas já produziu três títulos ATP nesse primeiro ano, conquistados em Gstaad, Hangzhou e Atenas, além de um desfecho de época brilhante no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde encerraram 2025 com “chave de ouro”.Se Cabral seguiu em frente no torneio, o mesmo não aconteceu no quadro de singulares com Nuno Borges. O português 46.º do ranking mundial e oitavo cabeça de série, caiu na segunda ronda frente ao norte-americano Elito Spizzirri(89.º ATP), por 6-7 (6-8) e 4-6, num encontro que durou quase uma hora e 39 minutos e que também foi interrompido pela chuva. Borges, semifinalista em Auckland no ano passado, ainda recuperou de um arranque em falso — esteve a perder por 2-5 — mas acabou superado no tie-break inicial e viu Spizzirri fechar o segundo set após a única quebra de serviço da partida..No caminho para o Open da Austrália, o dia ficou ainda marcado por resultados portugueses divergentes nas qualificações. Jaime Faria (151.º ATP) garantiu lugar na final de acesso ao quadro principal ao bater o libanês Benjamin Hassan (259.º), por 6-3 e 6-4, num encontro resolvido em menos de uma hora. A vitória deixou no ar a possibilidade de um duelo entre portugueses, mas tal acabou frustrado pela derrota de Henrique Rocha.Rocha (157.º ATP) caiu frente ao argentino Marco Trungelliti (130.º ATP), por 5-7, 6-4 e 3-6, após duas horas e 26 minutos de jogo. O português teve oportunidade para fechar o primeiro set, mas o veterano de 35 anos resistiu e acabou por impor-se com maior consistência no parcial decisivo.Com este desfecho, Rocha falha o regresso à fase final da qualificação, etapa que atingira na edição anterior, enquanto Faria mantém viva a possibilidade de entrar pela primeira vez no quadro principal do primeiro Grand Slam da temporada..“Vai ser giro.” Jaime Faria com estreia de sonho marca encontro com Djokovic.Tenistas Francisco Cabral e Lucas Miedler conquistam ATP 250 de Brisbane e começam 2026 em grande