Portugal vence Roménia e lidera Grupo B na corrida ao Mundial de basquetebol

Portugal venceu esta sexta-feira, 27 de fevereiro, a Roménia por 99-82, em Coimbra, e assumiu a liderança do Grupo B da primeira fase de qualificação para o Mundial de basquetebol de 2027, após a terceira jornada.Depois do triunfo no Montenegro (83-62) e da derrota na receção à Grécia (68-76), a formação das ‘quinas’ superou os romenos, que tinham perdido os dois primeiros encontros, num embate em que já liderava ao intervalo por 54-46.Na classificação, e face ao surpreendente triunfo de Montenegro na Grécia, por 67-65, Portugal é líder, com os mesmos cinco pontos de gregos e montenegrinos, enquanto os romenos são quartos e últimos, com três.A formação das quinas pode garantir já na segunda-feira o um lugar na segunda fase de qualificação, para os três primeiros classificados, o que acontecerá se vencer novamente a Roménia, agora em Pitesti.A 20.ª edição do Mundial de basquetebol realiza-se no Qatar, de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027, com a participação de 32 seleções..Mário Gomes: “Temos todas as possibilidades de chegar ao Mundial, se estivermos ao melhor nível”