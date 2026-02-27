Mário Gomes: “Temos todas as possibilidades de chegar ao Mundial, se estivermos ao melhor nível”
Mário Gomes: “Temos todas as possibilidades de chegar ao Mundial, se estivermos ao melhor nível”

Selecionador nacional de basquetebol destaca crescimento mental da equipa e admite que qualificação para a segunda fase é “objetivo mínimo”; o grupo assume ambição clara de chegar à fase final
