Portugal vence Grécia por 3-0 e garante apuramento direto para a fase a eliminar do Mundial de ténis de mesa
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Portugal vence Grécia por 3-0 e garante apuramento direto para a fase a eliminar do Mundial de ténis de mesa

Triunfos de Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Geraldo asseguraram o primeiro lugar do Grupo 6 e a passagem ao mapa principal da competição em Londres.
Cecília Carmo
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A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa qualificou-se para a fase a eliminar do Campeonato do Mundo por equipas de 2026, em Londres, ao vencer a Grécia por 3-0 e garantir o primeiro lugar do Grupo 6, resultado que assegura o apuramento direto para a ronda seguinte da competição. 

No encontro decisivo da terceira jornada, Marcos Freitas colocou Portugal em vantagem ao derrotar Georgios Stamatourous por 3-1, depois de recuperar de um primeiro parcial perdido (7-11, 11-5, 11-8 e 11-6). Seguiu-se Tiago Apolónia, que ampliou a vantagem frente a Ioannis Sgouropoulos também por 3-1 (11-6, 18-16, 9-11 e 11-7). O triunfo coletivo foi confirmado por João Geraldo, que operou uma reviravolta diante de Panagiotis Gionis, vencendo por 3-2 após estar a perder por 0-2 (2-11, 9-11, 11-8, 11-6 e 11-7). 

Com este resultado, Portugal terminou a fase de grupos com três vitórias em três encontros — depois dos triunfos anteriores frente à Nova Caledónia e à Argélia — assegurando a liderança isolada do grupo e o acesso direto ao mapa principal da prova. 

O formato competitivo do Mundial por equipas prevê que os vencedores de cada grupo e os seis melhores segundos classificados avancem diretamente para a fase seguinte, enquanto os restantes segundos disputam uma eliminatória adicional de acesso. 

A competição decorre em Londres entre 28 de abril e 10 de maio e reúne as principais seleções mundiais, estando Portugal representado na prova masculina por João Geraldo, João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia. 

Também a seleção feminina portuguesa mantém boas perspetivas de qualificação direta, liderando o respetivo grupo antes do último encontro da fase inicial, frente à Guatemala. 

Portugal vence Grécia por 3-0 e garante apuramento direto para a fase a eliminar do Mundial de ténis de mesa
Portugal entra no Mundial de ténis de mesa por equipas com ambição de chegar ao mapa principal
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