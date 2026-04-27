Portugal entra no Mundial de ténis de mesa por equipas com ambição de chegar ao mapa principal
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Portugal entra no Mundial de ténis de mesa por equipas com ambição de chegar ao mapa principal

Seleções masculina e feminina iniciam competição em Londres frente a adversários acessíveis na fase de grupos, com objetivo de garantir o apuramento entre as melhores equipas do mundo
Cecília Carmo
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Portugal inicia esta semana a participação no Campeonato do Mundo de ténis de mesa por equipas, que decorre em Londres, com ambições claras de alcançar a fase decisiva da competição tanto no setor masculino como no feminino. A presença nacional surge sustentada pela experiência dos principais atletas portugueses e por posições relevantes no ranking internacional coletivo, fatores que alimentam a expectativa de bons resultados numa prova que reúne algumas das melhores seleções do mundo.

No quadro masculino, Portugal apresenta-se como 11.º classificado do ranking mundial e integra o Grupo 6, onde terá como adversários a Nova Caledónia (42.º), a Argélia (32.º) e a Grécia (63.º). A seleção portuguesa inicia a competição frente à Nova Caledónia, seguindo-se os encontros com Argélia e Grécia, numa fase inicial decisiva para garantir o apuramento direto para o mapa principal.

A equipa masculina é composta por João Geraldo (53.º do ranking mundial), Marcos Freitas (86.º), Tiago Apolónia (133.º) e João Monteiro (209.º), quatro atletas com vasta experiência internacional e presença regular em competições europeias e mundiais. O objetivo passa por assegurar o primeiro lugar do grupo, que garante automaticamente o acesso à fase seguinte, embora a qualificação possa também ser alcançada através de um dos melhores segundos lugares.

Também a seleção feminina entra em prova com ambição legítima de seguir em frente na competição. Portugal ocupa a 16.ª posição do ranking mundial e está integrado no Grupo 10, juntamente com Luxemburgo (27.º), Guatemala (58.º) e Barbados (87.º). As portuguesas começam frente a Barbados, defrontam depois o Luxemburgo e encerram a fase de grupos diante da Guatemala, num conjunto de encontros determinantes para o apuramento.

A equipa feminina portuguesa é formada por Fu Yu (50.ª do ranking mundial), Jieni Shao (77.ª), Matilde Pinto (333.ª) e Júlia Leal (366.ª), combinando experiência e juventude numa seleção que tem vindo a consolidar a sua presença no panorama internacional e que procura confirmar essa evolução com uma qualificação para o mapa principal.

De acordo com o regulamento da competição, os primeiros classificados de cada grupo avançam diretamente para a fase final, juntamente com os seis melhores segundos classificados. Os restantes segundos lugares disputam uma eliminatória adicional, da qual sairão quatro equipas que completam o quadro principal, o que aumenta a importância de um desempenho consistente ao longo dos três encontros da fase inicial.

A edição deste ano assume ainda um significado especial para a modalidade, ao realizar-se em Londres, cidade onde teve lugar o primeiro Campeonato do Mundo por equipas, há cem anos. A competição reúne 64 seleções masculinas e 64 femininas e constitui uma das provas mais exigentes do calendário internacional, sendo tradicionalmente dominada pelas potências asiáticas, mas com várias seleções europeias — entre as quais Portugal — a procurar afirmar-se entre a elite mundial.

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