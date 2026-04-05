Portugal vence Espanha e fica com a medalha de bronze do Torneio de Montreux

Portugal venceu a Espanha, por 3-2, e conquistou a medalha de bronze no Torneio de Montreux de hóquei em patins. Neste Domingo de Páscoa, 5 de abril, a seleção nacional, agora orientada pelo antigo internacional português Reinaldo Ventura esteve a perder em duas ocasiões, mas conseguiu a reviravolta com dois golos de Gonçalo Alves e um do capitão Hélder Nunes. "Tivemos mais uma boa prestação coletiva, o que nos leva a perceber que o dia de ontem [sábado, dia da derrota com a Argentina] foi um dia estranho, mas que nos fez perceber algumas coisas e crescer. Temos de estar em todos os momentos do jogo concentrados e focados no que temos de fazer, e esta [vitória] é a prova de que coletivamente somos fortes, num jogo em que houve uma entrega inexcedível dos jogadores. Estou muito satisfeito com aquilo que demos e com as muitas aprendizagens com que saímos daqui. Por isso, digo que foi um bom começo de preparação para o Mundial do Paraguai", reagiu Reinaldo Ventura, o novo selecionador de Portugal.A final será jogada entre a Argentina e a Itália.