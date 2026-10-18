Portugal vence Espanha e conquista bronze no Mundial de hóquei em patins
Portugal terminou na terceira posição o Mundial de hóquei em patins, após vencer a Espanha, ainda campeã em título, por 5-3, no jogo para atribuição do bronze, disputado no Paraguai.
Em Luque, o encontro chegou empatado a dois ao intervalo, na sequência dos golos Gonçalo Alves (04) e Rafael Bessa (20) para Portugal, e do ‘bis’ de Marc Grau (01 e 20) para a Espanha.
No segundo tempo, Xano Edo (30) marcou na própria baliza, colocando a Espanha em vantagem, resultado que Hélder Nunes (31), Rafa Bessa (34) e Gonçalo Alves (50) inverteram, garantindo o triunfo de Portugal, atual campeão europeu.
Portugal, que tinha sido quarto classificado no Mundial de 2024, disputado em Itália, somou a sua 16.ª medalha de bronze em Mundiais, que junta a 16 títulos, o último dos quais conseguido em 2019, e 12 pratas.
A final do Mundial de hóquei em patins, que ditará o sucessor de Espanha no palmarés de vencedores, vai opor ainda este domingo a Argentina à França, que luta pelo título pela primeira vez.