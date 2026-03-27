Portugal vence Azerbaijão por 4-0 na caminhada para Europeu de Sub-21

A seleção portuguesa de futebol sub-21 venceu esta sexta-feira, 27 de março, o Azerbaijão por 4-0, em jogo a contar para o Grupo B da qualificação para o Campeonato da Europa de 2027.Em Baku, Gonçalo Moreira, Tiago Parente, Youssef Chermiti e João Simões fizeram os golos que garantiram a quinta vitória da seleção nacional que segue isolada na primeira posição do grupo, com 16 pontos, mais seis que a República Checa que hoje enfrenta a Escócia, adversária de Portugal, na próxima terça-feira, dia 31 de março.Os nove vencedores de cada grupo e o melhor segundo classificado (sem contar os resultados com o sexto colocado) qualificam-se para a fase final, a disputar na Sérvia e na Albânia, em 2027, enquanto os restantes segundos seguem para um play-off..Um ataque poderoso e a defesa imbatível: desde 2001 que não se via uma seleção de sub-21 tão forte