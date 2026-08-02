Portugal vence a Polónia e confirma candidatura ao bicampeonato europeu feminino de futebol de praia

A seleção portuguesa feminina de futebol de praia terminou este domingo a fase regular da Liga Europeia com uma vitória por 4-3 frente à Polónia, em Chișinău, na Moldávia, confirmando da melhor forma um percurso de recuperação que lhe valeu o apuramento para a Superfinal da competição.Depois de ter iniciado a prova com uma derrota frente à Itália, Portugal respondeu com três vitórias consecutivas. A equipa orientada por Alan Cavalcanti bateu os Países Baixos, goleou a Bélgica por 6-1 — resultado que lhe garantiu matematicamente a qualificação para a fase decisiva — e encerrou a participação com um triunfo sobre a Polónia, terminando a etapa com um balanço de três vitórias e apenas um desaire.Frente às polacas, Portugal entrou melhor e construiu uma vantagem de quatro golos, mas viu a Polónia reduzir a diferença no terceiro e último período. Apesar da reação da equipa adversária, a formação portuguesa conseguiu gerir a vantagem até ao apito final, assegurando o triunfo por 4-3 e encerrando a fase regular com confiança reforçada.Campeã europeia em título, a seleção nacional voltou a demonstrar capacidade de reação depois do desaire na estreia, confirmando a consistência que lhe permitiu alcançar a Superfinal pela segunda época consecutiva. O percurso em Chișinău evidenciou a qualidade do conjunto português, que soube crescer ao longo da competição e responder nos momentos decisivos.A Superfinal da Liga Europeia realiza-se entre 8 e 13 de setembro, em Viareggio, Itália, reunindo as melhores seleções da fase regular para discutir o título continental. Portugal partirá para a fase decisiva com o objetivo de defender o troféu conquistado na última edição e voltar a afirmar-se entre as principais potências europeias da modalidade..Futebol de praia feminino: Portugal vence Ucrânia no arranque da preparação para a Liga Europeia