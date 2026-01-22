Portugal sofre frente à Alemanha a primeira derrota no Europeu de andebol

A seleção nacional de andebol sofreu esta quinta-feira, 22 de janeiro, a primeira derrota no Europeu, ao perder diante da Alemanha por 32-30, em jogo da primeira jornada do Grupo I da Ronda Principal, que decorre em Herning, na Dinamarca.Em encontro muito equilibrado, que chegou empatado 11-11 ao intervalo, a seleção lusa, que iniciou esta segunda fase do Europeu já com dois pontos, fruto do triunfo na primeira fase sobre a Dinamarca (31-29), acabou por claudicar na fase final, perdendo por duas bolas de diferença.Na próxima jornada deste main round, que apura os dois primeiros para as meias-finais, a seleção portuguesa vai medir forças, no sábado, com a França, atual campeã europeia em título..Andebol. Francisco Costa é candidato a melhor jogador jovem do mundo de 2025.Paulo Pereira fala do "impacto brutal" da vitória histórica da seleção nacional de andebol frente à Dinamarca