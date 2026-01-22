Francisco Costa tem estado em destaque no Europeu de andebol.
Francisco Costa tem estado em destaque no Europeu de andebol.FOTO: EPA/Sebastian Elias Uth
Desporto

Andebol. Francisco Costa é candidato a melhor jogador jovem do mundo de 2025

O internacional português é um dos três finalistas do prémio atribuído pela Federação Internacional de Andebol.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O internacional português Francisco Costa é um dos três nomeados para o prémio e melhor jogador mundial jovem de 2025, anunciou esta quinta-feira, 22 de janeiro, a Federação Internacional de Andebol (IHF).

Francisco Costa, de 20 anos, terá o central Óli Mittún, das Ilhas Faroé, e o lateral Nikola Roganovic, da Suécia, como adversários na corrida ao prémio, criado pela IHF em 2023 e cuja votação da edição deste ano decorre entre 25 de janeiro e 10 de fevereiro.

Os adeptos terão uma palavra a dizer na classificação final dos nomeados, mas apenas na proporção de um terço, sendo os restantes dois terços destinados aos selecionadores que estiveram presentes no Mundial de 2025 e à Comissão de Treinadores e Métodos da IHF.

O jovem lateral-direito integra a seleção portuguesa que está a disputar o Europeu de 2026, da qual é um dos dois melhores marcadores, com 29 golos em três jogos, tendo contribuído decisivamente para a qualificação da equipa nacional para a Ronda Principal e a vitória histórica sobre a Dinamarca (31-29).

Francisco Costa tem estado em destaque no Europeu de andebol.
Paulo Pereira fala do "impacto brutal" da vitória histórica da seleção nacional de andebol frente à Dinamarca
Francisco Costa tem estado em destaque no Europeu de andebol.
Portugal vence Dinamarca e está na Ronda Principal do Europeu de andebol
Sporting
seleção nacional
Prémio
Andebol
Francisco Costa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt