Portugal sofre derrota pesada diante da França no Europeu de andebol

Portugal sofreu este sábado, 24 de janeiro, uma derrota pesada por 46-38 frente à França, campeã em título, na segunda jornada do Grupo I da Ronda Principal do Europeu de andebol, que deixa os lusos um pouco mais longe das meias-finais.Depois de ter sofrido na ronda anterior a primeira derrota no torneio, ao perder diante da Alemanha por 32-30, Portugal entrou irreconhecível no encontro de hoje, tendo chegado ao intervalo já com uma desvantagem de 13 golos (28-15), enquanto conseguiu amenizar o desaire na segunda etapa, reduzindo a diferença para oito golos.Com mais esta derrota, a passagem da seleção portuguesa às meias-finais fica mais complicada, com os 'heróis do mar' a necessitarem de vencer os dois restantes encontros e beneficiarem ainda da conjugação de outros resultados, estando o próximo encontro agendado para a próxima segunda-feira, frente à Noruega, às 14:30, horas portuguesas.