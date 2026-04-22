Portugal participa no Mundial de Triatlo em Samarcanda com quatro atletas no top-25 mundial
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Portugal participa no Mundial de Triatlo em Samarcanda com quatro atletas no top-25 mundial

Etapa do Uzbequistão marca o início da época internacional e do ciclo olímpico para Los Angeles 2028, após adiamento da abertura prevista em Abu Dhabi
Cecília Carmo
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Maria Tomé
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