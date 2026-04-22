Portugal participa no Mundial de Triatlo em Samarcanda com quatro atletas no top-25 mundial

O Campeonato do Mundo de Triatlo de 2026 arranca no fim de semana de 25 e 26 de abril, em Samarcanda, no Uzbequistão, depois do adiamento da etapa inaugural inicialmente prevista para Abu Dhabi devido à instabilidade no Médio Oriente. A prova uzbeque assume assim o estatuto de primeira competição da temporada internacional e assinala o arranque do primeiro ano do ciclo de qualificação olímpica rumo aos Jogos de Los Angeles 2028. Portugal entra nesta nova temporada internacional numa posição inédita: quatro triatletas masculinos dentro do top-25 mundial, um feito que reflete a consistência e o crescimento sustentado da modalidade ao longo dos últimos anos e que consolida 2025 como uma das melhores épocas de sempre do triatlo português.O principal destaque continua a ser Vasco Vilaça, atualmente terceiro classificado do ranking mundial e medalha de bronze no Campeonato do Mundo de 2025. O atleta vilacondense tem sido uma presença regular entre os melhores do circuito internacional, distinguindo-se pela sua capacidade competitiva transversal às três disciplinas — natação, ciclismo e corrida — e pela consistência nas provas das World Triathlon Championship Series. A medalha mundial conquistada na época passada confirmou definitivamente o seu estatuto entre a elite absoluta da modalidade e coloca-o como uma das principais referências europeias na luta pelos lugares cimeiros em 2026.Também Ricardo Batista parte para esta temporada como um dos nomes fortes da seleção nacional. O triatleta terminou 2025 na décima posição do ranking mundial, consolidando-se entre os dez melhores atletas do planeta. A sua regularidade competitiva ao longo da época passada foi determinante para esse resultado, destacando-se pela capacidade de recuperação em corrida e pela inteligência tática em provas com pelotões compactos no segmento de ciclismo. Batista é hoje um atleta habituado a discutir classificações de topo e surge como uma peça fundamental nas ambições portuguesas tanto no circuito individual como nas provas de estafetas.Miguel Tiago Silva protagonizou uma das evoluções mais expressivas da temporada anterior. O atleta encerrou 2025 no 21.º lugar do ranking mundial, subindo 12 posições ao longo do ano, muito graças ao pódio alcançado em Florianópolis. Essa prestação aproximou-o do top-20 mundial e confirmou a sua afirmação definitiva entre os principais nomes do triatlo internacional. A progressão sustentada que tem demonstrado sugere margem para continuar a subir posições ao longo do novo ciclo olímpico.João Nuno Batista entra na nova época com ambições renovadas depois de um ano condicionado por problemas de saúde. Ainda assim, conseguiu terminar 2025 na 62.ª posição do ranking mundial, um resultado que lhe garante acesso às principais provas do circuito internacional em 2026. Considerado um dos talentos emergentes do triatlo português, o atleta continua a afirmar-se como uma aposta estratégica da federação para o futuro próximo..No setor feminino, Maria Tomé será a representante portuguesa na prova de Samarcanda. A triatleta terminou a temporada anterior na 23.ª posição da classificação mundial. Ao longo de 2025 demonstrou capacidade para disputar lugares de destaque em várias etapas internacionais e mantém-se como a principal referência feminina portuguesa no circuito das Championship Series.Ainda no setor feminino, embora fora desta primeira etapa, Mariana Vargem concluiu a época passada na 89.ª posição do ranking mundial, entrando no top-100 internacional, enquanto Melanie Santos, fortemente condicionada por lesão durante grande parte da temporada, terminou no 164.º posto. Madalena Almeida encerrou logo atrás, na 168.ª posição, completando o grupo de atletas portuguesas com presença regular no circuito internacional.A jornada competitiva começa com a prova feminina, agendada para as 9h00 (hora portuguesa), onde estará presente Maria Tomé. Segue-se, às 10h45, a prova masculina, com uma participação portuguesa alargada composta por Vasco Vilaça, Ricardo Batista, Miguel Tiago Silva e João Nuno Batista, num sinal claro da profundidade competitiva atualmente existente na seleção nacional.O Campeonato do Mundo de Triatlo é composto por dez etapas distribuídas ao longo da época, sendo que apenas os cinco melhores resultados de cada atleta contam para a classificação final individual. Este modelo permite valorizar a consistência competitiva ao longo da temporada, enquanto oferece margem estratégica para a gestão do calendário por parte dos atletas e equipas técnicas.Apesar de Samarcanda marcar o arranque competitivo da temporada, a primeira prova efetivamente pontuável para o apuramento olímpico será Alghero, em Itália, agendada para 30 de maio. A etapa inclui igualmente uma prova de estafetas mistas no dia seguinte, disciplina que assume crescente importância no contexto olímpico.Depois da ronda italiana, o circuito prossegue com Yokohama, no Japão (16 de maio), Quiberon, em França (20 de junho, com estafeta no dia seguinte), Hamburgo, na Alemanha (11 de julho, onde se realiza também o Campeonato do Mundo de Estafetas a 12 de julho), Londres (25 de julho), Weihai, na China (29 de agosto), Karlovy Vary, na República Checa (13 de setembro) e Pontevedra, em Espanha, que recebe a Grand Final entre 24 e 27 de setembro. A etapa inicialmente prevista para Abu Dhabi permanece por reagendar, podendo ainda ser integrada no calendário ou cancelada definitivamente.A edição de 2026 assume ainda importância acrescida por marcar o início do período de qualificação olímpica para Los Angeles 2028. Os resultados obtidos ao longo desta temporada começam desde já a influenciar os rankings internacionais que determinarão o número de vagas atribuídas a cada país, reforçando o peso competitivo de cada etapa..Maria Tomé conquista medalha de prata na Taça da Europa de triatlo em Quarteira .Vasco Vilaça no pódio na prova de abertura do Mundial de Triatlo