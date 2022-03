Portugal joga lugar no Mundial. Se é o último de Ronaldo? Ele é que decide e ponto final

Cristiano Ronaldo feliz com o regresso de Pepe para a final do playoff de acesso ao Campeonato do Mundo.

Cristiano Ronaldo quer "muito levar Portugal ao Mundial" e por isso quer transformar o Estádio do Dragão num "inferno" para a Macedónia do Norte, (19.45, RTP1) na final da playoff de acesso ao Mundial 2022. E, se Portugal se qualificar, será o Mundial do Qatar o último de CR7? "Vejo que muitos de vós fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais eu jogo, se não me apetecer jogar mais, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final", atirou o capitão da seleção nacional, de cara fechada e sem esconder o desconforto perante os que se atrevem a colocar-lhe limites.

É que, aos 37 anos (115 golos e 185 jogos pela seleção depois), ele ainda se atreve a sonhar: "Ontem [domingo] fui para a cama a pensar: "Gostava que o hino começasse e apagassem a música e cantássemos todos sem música". Tenho a certeza que se estiverem connosco como [estiveram] na quinta-feira vamos ganhar o jogo."

Depois de falhar o apuramento direto, esta é a última oportunidade para Portugal marcar presença no próximo Campeonato do Mundo - novembro e dezembro no Qatar - e dar seguimento a 24 anos e 11 apuramentos consecutivos para fases finais de grandes competições (incluindo cinco mundiais). "Pressão? Pressão existe sempre. Estamos todos preparados, queríamos muito jogar esta final. Se fizermos inferno aqui no Dragão, tenho a certeza que vamos ganhar", disse Ronaldo, lembrando que a Macedónia do Norte "exige respeito" e se está na final "é porque merece estar".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pepe está de volta, após recuperar da covid-19, e CR7 não podia estar mais feliz com o regresso: "Faz parte da mobília, tem de estar sempre presente. Sou amigo dele, coincidimos no Sporting há 20 anos. Gosto quando ele está. Toda a gente o respeita, todos sabem a importância dele. O grupo não é de 20, é de 50. É uma família. Queremos muito levar Portugal ao Mundial."

Para isso, a seleção tem de estar à altura da responsabilidade na final do playoff, segundo Fernando Santos. "A pressão que temos de ter é de estar no Qatar, é a única em que nos devemos focar. Eles [macedónios] estão aqui por mérito próprio. A Macedónia, nos últimos cinco jogos que fez fora, só perdeu um e ganhou três. Goleou a Arménia, e venceu Itália e Alemanha. Se não olharmos para eles como um todo, claro que vamos correr riscos. Temos um objetivo claro, que é estar no Qatar", avisou o selecionador nacional, que já tem João Cancelo disponível, após cumprir castigo.

Destacando Elmas e Bardhi, no adversário, o selecionador nacional lembrou que "Portugal tem de estar preparados para todos os momentos" e "responder ao bloco baixo" dos macedónios, que "não têm medo de recuar se for preciso". Tudo isto sem esquecer que "têm jogadores muito rápidos" e tentam sempre sair a jogar através do guarda-redes. "Este até pode ser o jogo das vidas deles, mas para nós também é", lembrou Fernando Santos, pedindo à equipa "entrega, determinação, intensidade, espírito de sacrifício e vontade".

Questionado sobre se está contente por não jogar com a Itália (perdeu com a Macedónia do Norte e disse adeus ao Mundial), Fernando Santos respondeu que estava "contente por Portugal ter vencido a Turquia e por ter feito um bom jogo". Agora "é repetir".

E "dizer que eles são mais fracos (do que a Itália) é o caminho errado", segundo o selecionador, que, mesmo sem "dotes de adivinho", deseja que "Portugal ganhe, com mais ou menos sofrimento". Se possível sem sofrimento algum: "Até porque já tenho alguma idade e o meu coração não aguenta isto tudo depois"

A lotação está esgotada desde sexta-feira, como avisou ontem a PSP no Facebook, alertando para possíveis burlas com a venda de bilhetes para o jogo. A Macedónia do Norte é um adversário (quase) desconhecido. Ocupa o 67.º lugar do ranking FIFA e só fez dois jogos particulares com Portugal até hoje (1-0 em 2003 e 0-0 em 2012). Liderados por Stefan Ristovski (ex-leão e grande amigo de Bruno Fernandes) procuram a primeira presença num Mundial.

Já o selecionador avisou que, apesar de Portugal ter "jogadores excecionais", não veio ao Porto "fazer turismo". A estratégia para travar Ronaldo? "Estamos a falar do melhor jogador do mundo nos últimos anos. Mas não vamos jogar só contra ele. Portugal não é só Ronaldo", respondeu Blagoja Milevski.

isaura.almeida@dn.pt