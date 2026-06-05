Portugal goleia Letónia no Estoril e reforça liderança rumo ao Mundial feminino de 2027

A seleção portuguesa feminina de futebol venceu esta sexta-feira (5 de junho) a Letónia por 5-0, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, reforçando a liderança do Grupo B3 da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2027.Perante um adversário remetido sobretudo ao processo defensivo, Portugal assumiu desde cedo o controlo da partida, instalando-se no meio-campo letão e acumulando aproximações perigosas à baliza de Sofija Ņesterova. Ainda assim, apesar da supremacia territorial e da insistência ofensiva, a equipa orientada por Francisco Neto encontrou dificuldades para desmontar a organização defensiva visitante durante os primeiros 45 minutos.As Navegadoras criaram oportunidades suficientes para sair em vantagem para o intervalo, com destaque para uma bola ao poste de Carolina Santiago aos 18 minutos e para várias intervenções da guarda-redes letã, decisiva para manter o nulo numa primeira parte praticamente de sentido único. Kika Nazareth, Ana Capeta e Andreia Faria estiveram frequentemente envolvidas nos lances de maior perigo, mas faltou eficácia na finalização.A resistência da Letónia acabou, porém, por ceder logo no arranque da segunda parte. Carolina Santiago inaugurou o marcador aos 47 minutos, surgindo na área para concluir uma jogada construída por Kika Nazareth e dar justiça ao ascendente português. O golo desbloqueou emocionalmente a equipa nacional e abriu espaço para um segundo tempo muito mais eficaz.Portugal ampliou a vantagem aos 53 minutos, quando Ana Capeta apareceu na área para finalizar, colocando a seleção nacional numa posição confortável perante uma Letónia já incapaz de contrariar a intensidade portuguesa.A figura do encontro acabaria por ser Kika Nazareth, autora de um bis em apenas dois minutos. Primeiro, aos 61 minutos, a internacional portuguesa marcou de fora da área após passe de Andreia Faria, num lance que evidenciou a sua capacidade técnica e visão de jogo. Pouco depois, aos 63, voltou a fazer o gosto ao pé dentro da área, aproveitando uma recuperação alta para elevar o resultado para 4-0.Sem reduzir o ritmo, Portugal continuou a pressionar até ao fim e fechou a contagem aos 84 minutos, através de um livre direto exemplar de Dolores Silva, que bateu Ņesterova com um remate colocado de pé direito, selando a goleada no Estoril.Com esta vitória, Portugal reforça a liderança do Grupo B3, ficando mais perto de assegurar o primeiro lugar e consolidar a ambição de alcançar a fase seguinte da qualificação para o Mundial feminino de 2027. .Portugal confirma play-off para Mundial feminino e reforça candidatura à Liga das Nações A