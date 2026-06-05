Portugal goleia Letónia no Estoril e reforça liderança rumo ao Mundial feminino de 2027
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Portugal goleia Letónia no Estoril e reforça liderança rumo ao Mundial feminino de 2027

Navegadoras venceram por 5-0, resolveram um jogo inicialmente complicado após o intervalo e ficaram mais perto de garantir o primeiro lugar do Grupo B3 da qualificação europeia. 
Cecília Carmo
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A seleção portuguesa feminina de futebol venceu esta sexta-feira (5 de junho) a Letónia por 5-0, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, reforçando a liderança do Grupo B3 da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2027.

Perante um adversário remetido sobretudo ao processo defensivo, Portugal assumiu desde cedo o controlo da partida, instalando-se no meio-campo letão e acumulando aproximações perigosas à baliza de Sofija Ņesterova. Ainda assim, apesar da supremacia territorial e da insistência ofensiva, a equipa orientada por Francisco Neto encontrou dificuldades para desmontar a organização defensiva visitante durante os primeiros 45 minutos.

As Navegadoras criaram oportunidades suficientes para sair em vantagem para o intervalo, com destaque para uma bola ao poste de Carolina Santiago aos 18 minutos e para várias intervenções da guarda-redes letã, decisiva para manter o nulo numa primeira parte praticamente de sentido único. Kika Nazareth, Ana Capeta e Andreia Faria estiveram frequentemente envolvidas nos lances de maior perigo, mas faltou eficácia na finalização.

A resistência da Letónia acabou, porém, por ceder logo no arranque da segunda parte. Carolina Santiago inaugurou o marcador aos 47 minutos, surgindo na área para concluir uma jogada construída por Kika Nazareth e dar justiça ao ascendente português. O golo desbloqueou emocionalmente a equipa nacional e abriu espaço para um segundo tempo muito mais eficaz.

Portugal ampliou a vantagem aos 53 minutos, quando Ana Capeta apareceu na área para finalizar, colocando a seleção nacional numa posição confortável perante uma Letónia já incapaz de contrariar a intensidade portuguesa.

A figura do encontro acabaria por ser Kika Nazareth, autora de um bis em apenas dois minutos. Primeiro, aos 61 minutos, a internacional portuguesa marcou de fora da área após passe de Andreia Faria, num lance que evidenciou a sua capacidade técnica e visão de jogo. Pouco depois, aos 63, voltou a fazer o gosto ao pé dentro da área, aproveitando uma recuperação alta para elevar o resultado para 4-0.

Sem reduzir o ritmo, Portugal continuou a pressionar até ao fim e fechou a contagem aos 84 minutos, através de um livre direto exemplar de Dolores Silva, que bateu Ņesterova com um remate colocado de pé direito, selando a goleada no Estoril.

Com esta vitória, Portugal reforça a liderança do Grupo B3, ficando mais perto de assegurar o primeiro lugar e consolidar a ambição de alcançar a fase seguinte da qualificação para o Mundial feminino de 2027.

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