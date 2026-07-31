Portugal estreia-se com vitória no Europeu feminino de basquetebol de sub-18

Portugal iniciou da melhor forma a participação no Campeonato da Europa feminino de basquetebol de sub-18, Divisão B, ao vencer os Países Baixos por 57-45, em Tulcea, na Roménia, somando os primeiros dois pontos no Grupo C.O encontro começou equilibrado, com a formação neerlandesa a terminar o primeiro período em vantagem (14-12). No segundo quarto, as duas equipas marcaram 12 pontos, permitindo aos Países Baixos chegar ao intervalo ainda na frente, por 26-24..A resposta portuguesa surgiu após o descanso. A seleção nacional elevou o nível defensivo e limitou as adversárias a apenas sete pontos no terceiro período, ao mesmo tempo que assinou um parcial de 18-7, que lhe permitiu passar para a liderança do marcador e assumir o controlo da partida.Nos derradeiros dez minutos, Portugal voltou a superiorizar-se, vencendo o quarto período por 15-12 e confirmando um triunfo sólido por 57-45. Os parciais foram de 12-14, 12-12, 18-7 e 15-12.Mafalda Monteiro foi a grande figura da seleção portuguesa, ao terminar o encontro com 21 pontos, 15 ressaltos, uma assistência e dois roubos de bola, protagonizando uma exibição de elevado nível. Ana Alves também esteve em destaque, com 17 pontos, enquanto Maria Marcelino contribuiu com 11 pontos para o primeiro triunfo luso na competição.Portugal regressa à competição este sábado, frente ao Azerbaijão, num encontro marcado para as 14h00 (hora de Portugal continental), procurando dar continuidade ao arranque vitorioso na prova..Portugal despede-se do Eurobasket feminino com vitória histórica sobre Montenegro