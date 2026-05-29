A Seleção Nacional está no top-5 das mais valiosas do Mundial.
A Seleção Nacional está no top-5 das mais valiosas do Mundial.FOTO: FPF
Desporto

Portugal entra no Mundial com plantel mais valioso do que a campeã do mundo Argentina

Os 26 convocados por Roberto Martínez estão avaliados em 965 milhões de euros, tornando a equipa das quinas a quinta mais cotada do torneio. Martínez é o quinto selecionador mais bem pago da prova.
Frederico Bártolo
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