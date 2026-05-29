Portugal entra no Mundial com plantel mais valioso do que a campeã do mundo Argentina

Portugal vai chegar ao Mundial 2026 no quinto lugar do ranking de seleções, precisamente o mesmo ponto na lista dos plantéis mais valiosos entre as equipas que vão estar no torneio que a partir de 11 de junho se realiza nos EUA, Canadá e México. É isso que nos dizem os dados do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação de futebolistas, que tem em conta as transferências, o desempenho, a idade e a visibilidade internacional. Os 26 convocados da seleção nacional - Ricardo Velho não está contabilizado porque não será inscrito - estão avaliados em 965 milhões de euros.A equipa de Roberto Martínez é mais valiosa do que as habitualmente favoritas seleções do Brasil e Argentina. Os canarinhos, cinco vezes campeões do mundo, estão avaliados em 909,2 milhões de euros e só têm quatro atletas acima dos 70 milhões: Vinícius Júnior (150), Raphinha (80), Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães (75). .Entre as dez seleções mais bem cotadas, a Argentina, campeã por três vezes e vencedora em 2022, é a única que ainda não definiu o lote de 26 convocados. Ainda assim, perfaz um valor provisório de 765,5 milhões de euros, comandada por Enzo Fernández e Julián Alvarez, nos 90 milhões de euros. Lionel Messi vale “apenas” 15 milhões, tendo em conta os seus 38 anos.Por outro lado, se Cole Palmer e Phil Foden estivessem na convocatória de Thomas Tuchel, a Inglaterra seria a seleção mais valiosa do Mundial 2026. Assim, os ingleses atingem 1,3 mil milhões de euros e ficam em segundo lugar deste ranking, tendo Jude Bellingham (140 milhões), Bukayo Saka e Declan Rice (120) como os futebolistas mais valiosos. A rainha dos milhões é a França, campeã mundial de 1998 e 2018, que está cotada em 1,47 mil milhões de euros, tendo 11 jogadores acima dos 50 milhões, com Kylian Mbappé a surgir em igualdade com o norueguês Erling Haaland e o espanhol Lamine Yamal entre os mais valiosos (200 milhões de euros). A Espanha fecha o pódio das seleções mais cotadas e, ao mesmo tempo, é a última acima dos mil milhões de euros: contabilizando 1,27. Acima de Portugal, está ainda a Alemanha, avaliada em 998 milhões de euros, sendo Florian Wirtz (110) e Jamal Musiala (100) os únicos alemães na fasquia dos três dígitos.Seleção nacional menos valiosa que em 2024Olhando ao lote de jogadores que Roberto Martínez leva ao Mundial, João Neves e Vitinha, dupla do meio-campo do PSG, campeão europeu em 2025, posicionam-se no top-15 dos mais valiosos da competição. A título de curiosidade, qualquer um deles vale mais do que toda a seleção do Uzbequistão, adversário da equipa das quinas no Grupo K, com, previsivelmente, cerca de 71 milhões de euros de valor total (a pré-convocatória tem 30 jogadores).A seguir aos dois médios surgem Nuno Mendes (75 milhões de euros), Rafael Leão (65), Rúben Dias e Pedro Neto (60). Cristiano Ronaldo é o sexto menos valioso da equipa das quinas, com 12 milhões de euros, que se justificam por ter 41 anos e e jogar na Arábia Saudita.Aliás, a avaliação de CR7 explica, em parte, o facto de a seleção nacional ter uma avaliação mais baixa do que no Europeu de 2024. Regista-se uma queda de 72 milhões de euros e é no ataque o tombo decisivo: menos 17 milhões (passou de 385 milhões para 268). Além da idade de Ronaldo, há ainda o menor protagonismo de Rafael Leão no AC Milan, Gonçalo Ramos no PSG, mas também uma significativa diferença entre o valor de Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Diogo Jota, que na altura brilhava no Liverpool. O meio-campo, por outro lado, minimiza as perdas, pois vale 327 milhões, mais 33 do que em 2024. A defesa também rejuvenesceu ligeiramente em comparação ao Euro 2024 e vale mais 17 milhões, subindo para os 319.Numa comparação direta com os adversários no Grupo K, Portugal ganha a toda a linha, pois a Colômbia é 20.ª neste ranking, com 303,6 milhões de euros de avaliação, e a quarta equipa mais bem cotada da América do Sul, abaixo de Brasil, Argentina e Uruguai. Luis Díaz (Bayern) é o mais bem cotado com 70 milhões, seguido por Luis Suárez (Sporting) com 28, já Richard Ríos (Benfica) é o quinto mais valioso entre os cafeteros com 22 milhões. A República Democrática do Congo tem uma cotação de 147,3 milhões e ocupa o 29.º lugar, com Yoane Wissa (Newcastle) e Noah Sadiki (Sunderland) na fasquia dos 30 milhões de euros. O Uzbequistão ocupa apenas o 35.º posto do ranking, sendo Abdukodir Khusanov (Manchester City) o melhor cotado com 35 milhões, quase metade do valor total dos estreantes no Mundial.Em estreia no top-10 das seleções mais valiosas está a Noruega com uma cotação de 586,50 milhões de euros, muito impulsionada pelos 200 milhões de Haaland, mas também por Martin Odegaard (Arsenal) cotado em 65 milhões.Curioso é que há três seleções africanas entre as 15 seleções mais cotadas, com a Costa do Marfim a ocupar o 12.º lugar com um lote de futebolistas avaliados em 533,90 milhões de euros, destacando-se Yan Diomande, avançado de 19 anos do RB Leipzig a valer 90 milhões. Em 13.º está Marrocos com 484,20 milhões, dos quais 80 são só à conta do lateral Achraf Hakimi (PSG). No 14.º posto está o Senegal, que atinge os 468, com o extremo Iliman Ndiaye (Everton) a valer 50 milhões.Entre as seleções menos cotadas há nove que estão avaliadas em menos de 50 milhões de euros, sendo a Jordânia a última deste ranking, com apenas 18,25 milhões de euros, surgindo acima Qatar (20,48 milhões), Iraque (23,9), Curaçao (26,3) e Arábia Saudita, que tem uma das ligas mais promovidas pelos grandes nomes que lá jogam, mas cuja seleção vale apenas 31,25 milhões de euros.Martínez, o 5.º mais bem pagoEntre os selecionadores mais bem pagos do Mundial 2026, Roberto Martínez ocupa o quinto lugar do ranking, com um salário de 4 milhões de euros anuais brutos, o mesmo montante auferido pelo italiano Fabio Cannavaro ao serviço da seleção do Uzbequistão, de acordo com o Finance Football, site com especialista em questões financeiras. O mais bem pago é Carlo Ancelotti que recebe 9,5 milhões de euros no Brasil, seguido por Julian Nagelsmann (7) na Alemanha, Maurício Pochettino (6) nos EUA e Tomas Tuchel (5,8) pela Inglaterra. O campeão do mundo pela argentina Lionel Scaloni aufere 2,3 milhões de euros e está no 14.º lugar, à frente do campeão europeu pela Espanha Luis de la Fuente (2)..Martínez diz que João Neves ganhou o respeito do balneário da seleção portuguesa.Bubista fez do amor a Cabo Verde o trajeto histórico e leva contingente de Portugal até ao Mundial.Iraque volta ao Mundial 40 anos depois com a lição de defender bem na ponta da língua