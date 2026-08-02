Medalha de bronze na Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica

Portugal conquistou este domingo a medalha de bronze na prova de grupos da Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica, disputada em Oradea, na Roménia, encerrando de forma positiva a participação na última etapa do circuito mundial antes do Campeonato do Mundo, que se realiza em setembro, em Pamplona, Espanha.O grupo português, composto por Tânia Almeida, Nádia Almeida, Rui Cansado, Tiago Pinheiro e Maria Rita Santos, confirmou na final o lugar entre as melhores formações da competição e garantiu um lugar no pódio, somando mais um resultado de relevo para a ginástica aeróbica portuguesa no circuito internacional.A formação lusa já tinha dado sinais da sua qualidade nas qualificações, ao assegurar a presença na final entre os melhores conjuntos da prova, confirmando depois esse desempenho na decisão ao conquistar a medalha de bronze.A participação portuguesa em Oradea ficou ainda marcada por seis presenças em finais, reflexo da consistência da comitiva nacional. Nádia Almeida e Tânia Almeida disputaram a final individual feminina, Rui Cansado e Tiago Pinheiro estiveram na final masculina, enquanto Nádia Almeida e Tiago Pinheiro competiram também na final de pares mistos, além da presença do grupo na decisão coletiva..Cantanhede volta a ser capital mundial da Ginástica Aeróbica com arranque da Taça do Mundo