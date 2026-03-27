Cantanhede volta a ser capital mundial da Ginástica Aeróbica com arranque da Taça do Mundo

Portugal volta a marcar presença na Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica com nomes bem conhecidos da modalidade. No setor masculino, Rui Cansado e Tiago Pinheiro lideram a representação nacional em individuais, enquanto Nádia Almeida assume o destaque feminino. Nos pares mistos, Portugal apresenta duas combinações competitivas: Manuel Resende e Matilde Cymbron, bem como a dupla formada por Tiago Pinheiro e Nádia Almeida, atletas com experiência internacional e ambição de alcançar lugares de final.É com esta equipa que Portugal entra em ação numa prova que volta a colocar Cantanhede no centro da ginástica mundial. Entre hoje, dia 27 e domingo, 29 de março, o Pavilhão “Os Marialvas” recebe a 11.ª edição da Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica, primeira etapa do circuito internacional da temporada, reunindo 108 ginastas de 17 federações — entre elas Austrália, Brasil, China, Espanha, França, Itália, México, Ucrânia e obviamente Portugal.A competição distribui-se por várias categorias: 20 ginastas em individual masculino, 29 em individual feminino, 17 pares mistos, 15 trios e 10 grupos, números que confirmam o elevado nível competitivo esperado para esta etapa inaugural do circuito mundial. O programa competitivo começa na sexta-feira com a cerimónia de abertura, seguida das qualificações de pares mistos. No sábado realizam-se as restantes qualificações nas várias categorias, ficando reservadas para domingo as finais, onde serão atribuídas as primeiras medalhas da temporada internacional.Depois da etapa portuguesa, o circuito segue para Tóquio, Baku, Nanchang e Oradea, culminando em setembro com o Campeonato do Mundo, em Pamplona, principal objetivo competitivo do calendário de 2026.Com uma longa tradição na organização de eventos internacionais da modalidade, Cantanhede reafirma-se, uma vez mais, como palco privilegiado da ginástica aeróbica mundial. Durante três dias, a cidade volta a assumir simbolicamente o estatuto de capital internacional da disciplina, acolhendo atletas que combinam intensidade física, precisão técnica e expressão artística numa das vertentes mais exigentes e espetaculares da ginástica moderna.