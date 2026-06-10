A equipa orientada por Paulo Jorge Pereira garantiu presença direta na fase final e entrou no sorteio como cabeça de série.
A equipa orientada por Paulo Jorge Pereira garantiu presença direta na fase final e entrou no sorteio como cabeça de série.Federação de Andebol de Portugal
Desporto

Portugal conhece adversários no Mundial de Andebol 2027 e integra Grupo F

Seleção nacional vai medir forças com Argélia, Polónia e Ilhas Faroé na fase preliminar da competição, que será disputada em Magdeburgo, na Alemanha.
Cecília Carmo
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A seleção portuguesa de andebol já conhece os adversários para a fase preliminar do Campeonato do Mundo de 2027, depois do sorteio realizado em Munique, na Alemanha. Portugal ficou inserido no Grupo F, juntamente com Argélia, Polónia e Ilhas Faroé, num agrupamento que será disputado na cidade de Magdeburgo.

A equipa orientada por Paulo Jorge Pereira garantiu presença direta na fase final e entrou no sorteio como cabeça de série, consequência do quinto lugar alcançado no Europeu de 2026. Portugal prepara-se para disputar o Mundial pela sétima vez da sua história e quarta consecutiva, depois de ter alcançado, em 2025, o melhor resultado de sempre na competição, com um histórico quarto lugar.

Depois da melhor classificação de sempre alcançada no último Mundial, Portugal entra na competição com ambição reforçada e o objetivo claro de seguir para a ronda principal, reservada aos três primeiros classificados de cada grupo da fase preliminar.

Os encontros do Grupo F serão disputados na GETEC Arena, em Magdeburgo, sendo que, em caso de apuramento, a seleção nacional seguirá para Hanôver, cidade que irá acolher uma das poules da Main Round.

No plano competitivo, Polónia e Ilhas Faroé surgem como os adversários potencialmente mais exigentes do agrupamento, enquanto a Argélia aparece como uma seleção teoricamente menos cotada. Ainda assim, Portugal parte com legítimas aspirações a garantir um dos lugares de acesso à fase seguinte.

Os três primeiros classificados de cada um dos oito grupos avançam para a ronda principal, que reunirá 24 seleções distribuídas por quatro grupos de seis equipas. Os dois melhores de cada agrupamento seguem depois para a fase a eliminar, cuja reta final será disputada na cidade de Colónia.

O Campeonato do Mundo de Andebol de 2027 realiza-se entre 13 e 31 de janeiro, na Alemanha, reunindo 32 seleções de cinco confederações, naquela que será a 30.ª edição da competição.

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