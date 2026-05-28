Portugal associa-se ao Dia Internacional do Biatlo

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal) promove, no próximo sábado, 30 de maio, na Covilhã, uma iniciativa integrada nas comemorações mundiais do Dia Internacional do Biatlo, evento criado pela International Biathlon Union (IBU) para divulgar a modalidade junto de novos públicos.A iniciativa decorrerá entre as 10h00 e as 17h00, no Complexo Desportivo da Covilhã, e será aberta a participantes inscritos, numa jornada dedicada ao conceito “Biatlo para Todos”.O evento pretende aproximar a modalidade das comunidades locais através de um formato adaptado à realidade portuguesa, recriando a experiência do chamado “Biatlo de Verão”. A organização elimina algumas das barreiras tradicionalmente associadas à modalidade, como a necessidade de neve ou a utilização de armas de fogo reais, recorrendo a carabinas laser e ópticas totalmente seguras.Ao longo do dia, os participantes poderão experimentar diferentes componentes da modalidade, incluindo zonas de tiro abertas ao público e atividades físicas adaptadas a vários níveis de condição física e mobilidade. Estão previstas experiências com corrida, rollerski, patins em linha e caminhada, permitindo também a participação de para-atletas.A iniciativa contará ainda com a presença da atleta olímpica espanhola Victoria Padial, do treinador internacional Alexandre Nappa e do atleta português Filipe Cabrita, que participarão como embaixadores do evento.Segundo a organização, a ação tem igualmente uma vertente de captação de novos praticantes, permitindo aos clubes filiados identificar jovens talentos e promover o recrutamento para as escolas de formação ligadas aos desportos de inverno.O Dia Internacional do Biatlo é celebrado anualmente no último fim de semana de maio e integra o programa “Biathlon 4 All”, promovido pela IBU para expandir globalmente a prática da modalidade.