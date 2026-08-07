O grupo comandado por Vítor Martins enfrenta o Académica este sábado, 08 de agosto, em Chaves.
O grupo comandado por Vítor Martins enfrenta o Académica este sábado, 08 de agosto, em Chaves.Foto: Facebook
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Plantel da temporada. Chaves volta atrás e diz que "não existe qualquer processo pendente com a AIMA"

Em conferência de imprensa esta semana, o o treinador Vítor Martins havia afirmado que os 'onze' para a abertura da liga não estavam completos por causa da AIMA.
Amanda Lima
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Afinal, não existe nenhum processo de regularização em atraso dos jogadores do Chaves. O clube voltou atrás em nota esta sexta-feira, 07 de agosto. "O Grupo Desportivo de Chaves considera importante esclarecer que não existe qualquer processo pendente com a AIMA", lê-se no comunicado.

"O Clube encontra-se apenas a acompanhar os procedimentos administrativos habituais, em articulação com a AIMA e as restantes entidades competentes, relacionados com a regularização da documentação de alguns atletas", acrescentam. Assim como em outros clubes, parte dos jogadores são imigrantes.

"Trata-se de um processo normal, que está a decorrer dentro dos trâmites previstos, estando o GD Chaves a desenvolver todos os esforços para que as respetivas situações fiquem concluídas com a maior brevidade possível", detalham. O grupo comandado por Vítor Martins enfrenta o Académica este sábado, 08 de agosto, em Chaves.

O comunicado ocorre na sequência de uma notícia sobre atrasos da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) em processos de jogadores. "A situação deixa em aberto a possibilidade de Vítor Martins não poder contar com todos os reforços ou atletas elegíveis para a estreia, obrigando o técnico a aguardar até às últimas horas pela resolução dos processos administrativos", lia-se na notícia do jornal Record.

Desde o fim das manifestações de interesse, em 2024, atletas possuem mecanismos mais rápidos de regularização. O objetivo é não prejudicar a apresentação dos jogadores para a época.

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