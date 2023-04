Pepe renovou com o FC Porto. Vai jogar até aos 41 anos!

Pepe renovou contrato com o FC Porto. O defesa central de 40 anos terminava contrato em junho e prolongou a ligação ao emblema portista por mais uma época, até junho de 2024. "É um contrato que para mim significa muito. Significa que muitos poderiam duvidar da minha capacidade mas, apesar dos 40 anos, eu como jogador e pessoa sou muito honesto e devo muito ao FC Porto. Não queria defraudar as pessoas", confessou o jogador.

Já é o mais velho jogador a representar o clube e irá fazê-lo até aos 41, precisamente os anos que Pinto da Costa celebra este domingo desde a primeira tomada de posse como presidente.

Um dia depois de fazer um grande jogo e ajudar no triunfo sobre o Paços Ferreira (2-0), o capitão assinou um novo vínculo. Pepe vive a segunda vida de dragão ao peito. A primeira de 2004-05, quando foi contratado ao Marítimo, até se transferir para o Real Madrid em 2007-08, tendo regressado em 2018-19, já com Sérgio Conceição ao leme.

Esta época leva 28 jogos realizados. Pelos dragões venceu quatro campeonatos, três Taças de Portugal, três tantas Supertaças e uma Taça da Liga, além de uma Taça Intercontinental.

Há dias quando anunciou a renovação de Toni Martínez, Pinto da Costa avisou que não seria a última antes do fim do mandato. E na verdade nem uma semana passou para anunciar a mais esperada de todas, a do capitão Pepe. O central era um dos cinco atletas em final de contrato. brancos. Falta Uribe, Wilson Manafá, Iván Marcano e Fernando Andrade.

Natural de Maceió (Brasil), Pepe representa a seleção portuguesa desde 2007 e já é o terceiro jogador com mais internacionalizações (133 jogos), só superado por Cristiano Ronaldo e João Moutinho.