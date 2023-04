FC Porto vence e fica a 1 ponto do líder Benfica

A um ponto do líder Benfica. O FC Porto venceu este sábado o Paços Ferreira (2-0) e reduziu a desvantagem para o líder Benfica em mais um grande jogo do incansável Pepe.

Os campeões já estiveram a dez pontos, mas estão agora a apenas 1. O triunfo com golos de Taremi e Galeno metem assim pressão extra no Benfica, que joga com o Estoril no domingo (18.00).

Fábio Veríssimo teve muito trabalho e depois de quatro lances de possível penálti a favor dos dragões, à quinta o árbitro marcou mesmo grande penalidade (com ajuda do VAR) e Taremi adiantou o FC Porto.

O iraniano parecia estar em dia não. Já tinha falhado algumas oportunidades daquelas tão flagrantes que levam os adeptos ao desespero, mas Sérgio Conceição percebeu que ele precisava era de carinho e aplaudiu o facto de ele estar sempre no sítio certo.

O técnico parecia adivinhar que o avançado iria ter mais oportunidades e teve. Aos 66 minutos, o iraniano foi chamado à marca dos 11 metros e fez o golo que tardava em aparecer. O golo da chamada tranquilidade ainda demorou. Só aos 83 minutos Toni Martínez fez o 2-0 e permitiu aos dragões respirar melhor.

Ainda deu tempo para Eustáquio entrar em campo com o nome da mãe na camisola, ele que soube da morte da progenitora na última partida. Com este resultado, o FC Porto recuperou o segundo lugar da tabela classificativa, a um ponto do Benfica, e com mais dois do que o Sp. Braga.

O Paços de Ferreira, que jogou mais de 45 minutos reduzido a 10 elementos, devido a expulsão de Holsgrove, que viu dois amarelos num minuto, averbou a terceira derrota consecutiva e é 17.º, com 17 pontos, em zona de despromoção direta.