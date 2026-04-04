Pelo menos um morto e 47 feridos em concentração de adeptos de futebol no Peru

Pelo menos uma pessoa morreu e 47 ficaram feridas no Estádio Alejandro Villanueva, casa do clube peruano Alianza Lima, durante uma concentração de grupos organizados de adeptos, que já está a ser investigada.O ministro da Saúde peruano, Juan Carlos Velasco, anunciou à imprensa local que 17 feridos foram levados para o Hospital 2 de Mayo, 15 para o Hospital Nacional Arzobispo Loayza e dois para outros hospitais.Os relatos iniciais indicavam que um muro na bancada sul do estádio, popularmente conhecido por Matute, tinha caído, ferindo aproximadamente 60 adeptos na capital do Peru.Mas, de acordo com o brigadeiro Marco Pajuelo, do Corpo de Bombeiros Voluntários do Peru, uma investigação inicial indica que a estrutura do estádio está em boas condições.Juan Carlos Velasco declarou que membros de diferentes claques da equipa do Alianza Lima estavam a "pressionar-se mutuamente" durante a concentração, o que levou a "um desfecho fatal".Os adeptos tinham planeado um 'banderazo', uma grande e festiva concentração para apoiar a equipa, na véspera do Superclássico do Campeonato do Peru frente ao Universitario de Deportes, hoje, no Estádio Monumental.O Ministério do Interior referiu que os bombeiros mobilizaram mais de 40 pessoas e 12 viaturas para responder a "uma emergência envolvendo o resgate de pessoas presas numa estrutura no Estádio Alejandro Villanueva".O ministério acrescentou que a Polícia Nacional estabeleceu um perímetro de segurança para facilitar os esforços de resgate e implementar os desvios de trânsito necessários, para manter a ordem durante as operações de resgate.Num comunicado, o ministério prometeu que as causas do acidente irão ser investigadas minuciosamente, mas indicou que parece ter-se tratado de um acidente durante um momento de festa entre adeptos.Marco Pajuelo acrescentou que o incidente ocorreu na bancada sul do estádio do Alianza Lima e que havia uma grande multidão quando os bombeiros chegaram ao local.