Pedro Rodrigues e Tomás Neves nas meias-finais do Mundial de remo

Pedro Rodrigues e Tomás Neves garantiram esta terça-feira a qualificação para as meias-finais de double scull masculino (M2x) dos Campeonatos do Mundo de Remo, que decorrem no Bosbaan, em Amesterdão, nos Países Baixos, mantendo Portugal na luta pelo acesso à final A da competição.

Os portugueses terminaram no terceiro lugar a segunda série dos quartos de final, com o tempo de 6.48,90 minutos, resultado que lhes permitiu avançar para as meias-finais e assegurar desde já uma classificação entre as 12 melhores embarcações do Mundial.

Rodrigues e Neves tinham iniciado a participação na segunda-feira, terminando a primeira eliminatória no quarto lugar, com 7.15,93 minutos. A dupla conseguiu depois melhorar significativamente o registo nos quartos de final e garantir a continuidade na luta pelos primeiros lugares.

Os campeões mundiais de sub-23 voltam à água esta quarta-feira, 26 de agosto, para disputar a primeira meia-final do double scull masculino. De acordo com o programa oficial, as meias-finais desta categoria estão marcadas a partir das 17h21 locais, 16h21 em Portugal continental. Os portugueses terão como objetivo garantir uma das vagas na final A, marcada para sexta-feira, 28 de agosto.

Pedro Rodrigues e Tomás Neves chegam ao Mundial de seniores poucas semanas depois de terem feito história em Duisburgo, na Alemanha, onde se sagraram campeões mundiais de sub-23. A dupla venceu a final de BM2x em 6.20,83 minutos, conquistando o primeiro título mundial português de sempre naquele escalão.

Mas esta quarta-feira haverá outro português a entrar em ação em Amesterdão. Diogo Gonçalves estreia-se no Mundial sénior na prova de skiff masculino (M1x), cujas eliminatórias começam às 13h42 locais, 12h42 em Portugal continental.

Também Gonçalves chega aos Países Baixos com um título mundial de sub-23 conquistado há apenas um mês. Em Duisburgo, o português venceu a final de skiff com 6.54,18 minutos, depois de já ter sido o mais rápido na respetiva meia-final.

Caso avance a partir das eliminatórias, os quartos de final do skiff masculino estão programados para sexta-feira, 28 de agosto, a partir das 12h27 de Portugal continental. As meias-finais realizam-se no sábado, a partir das 14h19, enquanto a final A está marcada para domingo, 30 de agosto, às 13h28 portuguesas.

Portugal apresenta assim três remadores neste Campeonato do Mundo: Pedro Rodrigues e Tomás Neves, no double scull, e Diogo Gonçalves, no skiff. Depois de Rodrigues e Neves terem assegurado um lugar entre os 12 melhores do mundo, esta quarta-feira será um dia importante para a representação portuguesa, com a dupla a tentar chegar à final A e Gonçalves a iniciar a participação individual.

Os Campeonatos do Mundo de Remo decorrem até domingo, 30 de agosto, em Amesterdão.