Pedro Queirós corre 180 quilómetros para apoiar cinco causas e unir pessoas através do desporto
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Pedro Queirós corre 180 quilómetros para apoiar cinco causas e unir pessoas através do desporto

O atleta português assinala o aniversário do terramoto do Nepal com um desafio solidário internacional que liga educação, inclusão social e apoio a vítimas de violência.
Cecília Carmo
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