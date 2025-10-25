Pavlidis brilha e Benfica vence Arouca em dia de eleições históricas

Depois de cumprido o dever eleitoral, a equipa do Benfica entrou em campo para cumprir o objetivo de vencer e acabou mesmo por golear o Arouca, no Estádio da Luz, por 5-0. O jogo da 9.ª jornada da I Liga ficou marcado pelos três golos de Pavlidis, que agora totaliza 8 na lista dos melhores marcadores do campeonato.Depois do mais um desaire para a Liga dos Campeões, diante do Newcastle (3-0), a equipa de José Mourinho apresentou-se em campo determinada a fazer uma das melhores exibições da temporada, com um futebol mais agressivo e muito ofensivo e ao intervalo já vencia por 3-0. O grego transformou duas grandes penalidades em golos e os encarnados passaram a ser a equipa com mais golos de penálti no campeonato (6). Pavlidis ainda atirou uma bola à barra antes de Otamendi fazer o 3-0. O Arouca sentiu dificuldades em travar as águias e pagou caro a estratégia de procurar disputar o jogo pelo jogo. No segundo tempo ainda sofreu mais dois. No regresso do balneários, Pavlidis marcou mais um golo e sossegou Mourinho e os adeptos. Foi a terceira vez que o avançado fez três golos num jogo, depois de o ter feito ao Barcelona e ao FC Porto, na época passada.Já sem o grego em campo, os encarnados ainda conseguiram mais uma grande penalidade. Ivanonic tinha acabado de entrar e foi chamado a marcar, fazendo o 5-0 final de um jogo sem muita história, para lá dos golos e de uma grande exibição de Pavlidis e Gianluca Prestianni.VEJA OS GOLOS.Mourinho vai "votar no Benfica" e já fala em reforços para janeiro: "Um ou dois jogadores que possam ajudar"