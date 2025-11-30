Ouro duas vezes: Cristiano Pinto Pereira junta título longo ao curto nos Mundiais de corta-mato Virtus

O atleta português Cristiano Pinto Pereira conquistou um segundo ouro nos Mundiais de corta-marto Virtus, este domingo, 30 de novembro, revalidando o título na distância longa, na competição que decorreu em Arenzano, Itália.Um dia depois de defender o título na distância curta, o atleta do Casa do Povo de Mangualde sagrou-se bicampeão mundial nos sete quilómetros, que completou em 22.56 minutos.O português deixou Raúl Martínez a 20 segundos, com Adrian Parras a ser terceiro, a três segundos do seu compatriota – os espanhóis ‘trocaram’ de posições em relação à prova da véspera.Descrito na página oficial da Federação Internacional Virtus como “um dos melhores atletas de longa distância na história” destas competições, Cristiano Pinto Pereira ajudou novamente Portugal a chegar ao segundo lugar coletivo, que já tinha alcançado na distância curta..Cristiano Silva Pereira, quarto classificado, com o tempo de 23.45 minutos, e Leandro Pereira, nono classificado, em 24.42, contribuíram para a prata nacional. Os atletas lusos somaram 14 pontos, mais quatro do que a Espanha, que juntou o título longo ao curto.Entre os restantes portugueses, Luís Pimentel e Leonel Alves foram, respetivamente, 16.º e 17.º, ambos com 25.19, e Paulo Benevente foi 20.º, com o tempo de 26.03.As competições Virtus são dedicadas a atletas com deficiência intelectual..Jogos de Inverno: Portugal aposta em novo pavilhão e mais atletas.Plano para o Desporto com 6 pilares estratégicos, 44 medidas e um investimento de 130 milhões