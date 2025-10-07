"Oportunismo em momento eleitoral". Rui Costa critica notícias sobre caso Conti

As notícias que dão conta de que o presidente do Benfica foi constituído arguido no âmbito do caso Conti ultrapassam "os limites do razoável" e não deveriam passar de um "rodapé noticioso". A garantia é de Rui Costa, que afirma que está em curso uma tentativa de mexer com as eleições na SAD dos encarnados.Em causa está uma transferência de cerca de 76 mil euros que chegou do Lokomotiv Moscovo, em virtude da mudança do jogador para o clube russo, na temporada 2022/23. Ora, as sanções aplicadas à Rússia, em virtude da guerra na Ucrânia, não permitiriam este negócio, de tal forma que o Ministério Público (MP) acabaria por bloquear a transação. Posto isto, Rui Costa vai ser constituído arguido por este negócio.Ora, de acordo com o presidente do Benfica e da SAD encarnada o tema só faz notícia porque o clube "vende jornais, dá audiência e é hoje apetecível para muitos interesses e por razões alheias ao clube, mas há limites", atira.O atual presidente do Benfica deixou as suas ideias num comunicado divulgado nas redes sociais, no âmbito da campanha para as eleições marcadas para dia 25 de outubro. Recorde-se que o próprio é candidato pela lista "Só o Benfica importa".De acordo com o próprio, "a situação não era tema se não estivéssemos em eleições", na medida em que "qualquer que fosse o presidente do Sport Lisboa e Benfica, como representante legal da instituição, seria sempre notificado e constituído arguido", salienta. Nesse sentido, diz que o tema não deveria passar de uma notícia "de rodapé"."O esforço de enlamear um de nós pode dar jeito para os fins eleitorais de alguns ou para vender jornais a todo o custo", mas a direção dos encarnados sempre procurou "salvaguardar os interesses do clube", sublinha-se ainda. .Rui Costa constituído arguido devido a uma transferência de dinheiro de um clube russo para o Benfica