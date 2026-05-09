Ogier domina em Paredes e reforça liderança no Rali de Portugal

No final de um sábado exigente no Rali de Portugal, Sébastien Ogier reforçou a liderança da classificação geral depois de voltar a ser o mais rápido na segunda passagem por Paredes. O piloto francês da Toyota mostrou uma vez mais toda a sua experiência em pisos difíceis, marcados por muita lama, zonas enlameadas e acumulação de água, condições que complicaram bastante a vida aos pilotos ao longo da tarde.Depois de já ter terminado a especial anterior com vantagem confortável, Ogier voltou a atacar forte e conquistou novo melhor tempo, concluindo os 16,09 quilómetros de Paredes em 12.34,1 minutos. Com este registo, ganhou mais 4,2 segundos ao belga Thierry Neuville, principal perseguidor na luta pela vitória, aumentando assim a diferença na liderança para 20,2 segundos quando resta apenas a superespecial de Lousada para encerrar o dia.Elfyn Evans, também em Toyota, terminou a classificativa na segunda posição, a 3,7 segundos de Ogier, enquanto Thierry Neuville levou o Hyundai ao terceiro melhor tempo, ainda que sem conseguir responder ao ritmo imposto pelo francês. Sami Pajari voltou igualmente a impressionar e ficou muito próximo de Neuville, cedendo apenas alguns décimos de segundo.A escolha de afinação feita pela equipa de Ogier acabou por revelar-se decisiva. O francês entrou na etapa da tarde com um “set-up” preparado para chuva e pisos escorregadios, conseguindo adaptar-se melhor às condições extremamente traiçoeiras da especial. Essa capacidade permitiu-lhe gerir os momentos mais complicados sem cometer erros e consolidar o comando da prova.Na luta pelos restantes lugares do top cinco, Oliver Solberg viveu momentos difíceis ao efectuar um pião numa zona estreita do percurso. O incidente obrigou o jovem sueco a perder tempo para retomar a marcha e deixou a sua quarta posição em risco. A vantagem sobre Elfyn Evans caiu para apenas meio segundo, prometendo uma luta intensa nas especiais finais.Assim, a classificação geral do Rali de Portugal mantém Sébastien Ogier no primeiro lugar com um tempo total de 3:06.02,6 horas. Thierry Neuville segue na segunda posição, a 20,2 segundos, enquanto Sami Pajari continua em terceiro, a 25,5 segundos da liderança. Oliver Solberg ocupa o quarto posto, apenas 0,5 segundos à frente de Elfyn Evans, que encerra o top cinco.Com as condições atmosféricas a continuarem instáveis e as diferenças ainda relativamente curtas entre vários pilotos, a reta final do Rali de Portugal promete emoção até ao último quilómetro..Rali de Portugal: Organização está a apurar circunstâncias de invasão de pista.Oliver Solberg lidera após primeiro dia do Rali de Portugal