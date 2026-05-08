Rali de Portugal: Organização está a apurar circunstâncias de invasão de pista
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Rali de Portugal: Organização está a apurar circunstâncias de invasão de pista

Dois veículos, “incorretamente identificados como sendo da GNR”, entraram no percurso no decorrer da sétima especial da prova.
DN/Lusa
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A Comissão Organizadora da 59.ª edição do Rali de Portugal anunciou esta sexta-feira, 8 de maio, estar a apurar as circunstâncias em que dois veículos, “incorretamente identificados como sendo da GNR”, entraram no percurso no decorrer da sétima especial da prova.

Em comunicado, a Comissão Organizadora lembra que “o troço de Arganil 2 teve início esta sexta-feira às 12:30, perante milhares de espetadores que acompanhavam com entusiasmo a prova”.

“Apesar de todo o dispositivo de segurança se encontrar plenamente operacional, verificou-se a entrada indevida de dois veículos não autorizados no percurso, veículos esses incorretamente identificados em alguns meios de comunicação como pertencendo à GNR”, lê-se.

No mesmo documento enviado à agência Lusa, a Comissão Organizadora indica que “esta situação, cujas circunstâncias se encontram a ser apuradas, levou à interrupção do troço por decisão da organização, uma vez que a segurança de todos os envolvidos no WRC Rally de Portugal constitui prioridade máxima”.

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), primeiro em pista, deparou-se com um reboque automóvel ao quilómetro 16 do sétimo troço da prova, denominado Arganil 2, que acabou por se desviar à passagem do piloto.

A organização acabou por retirar 4,6 segundos ao tempo de Evans nessa especial devido ao tempo perdido atrás do veículo não autorizado.

Pouco depois, seria o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) a relatar, no final do troço, ter-se deparado com uma militar da GNR a atravessar a pista a pé.

Na mesma especial, o francês Yohan Rossell (Lancia Ypsilon) encontrou um outro veículo, que imagens transmitidas pela RTP mostrava utilizar sinais luminosos azuis.

De acordo com a organização, o carro não era da GNR.

Estas falhas de segurança estão, agora, a ser investigadas pela organização.

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