Oficial: Rodrigo Mora deixa FC Porto e assina pela Roma por 25 milhões de euros

O FC Porto confirmou esta quarta-feira, 19 de agosto, a transferência de Rodrigo Mora para a Roma, através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os dragões chegaram a acordo com o clube italiano para a cedência definitiva dos direitos de inscrição desportiva e de 50% dos direitos económicos do jogador por 27 milhões de euros.

Do valor total, 25 milhões de euros estão garantidos, enquanto os restantes dois milhões dependem do cumprimento de determinados objetivos desportivos.

Operação contempla opções de compra por parte dos italianos e de venda dos 'azuis e brancos' da restante percentagem do passe por mais 25 milhões, o que pode fazer com que a transferência supere os 50 milhões de euros.

A oficialização surge depois de Rodrigo Mora ter viajado na terça-feira para a capital italiana. O jogador de 19 anos foi recebido no aeroporto de Roma por vários adeptos do clube, antes de concluir os procedimentos necessários para assinar contrato.