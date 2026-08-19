Oficial: Rodrigo Mora deixa FC Porto e assina pela Roma por 25 milhões de euros
O FC Porto confirmou esta quarta-feira, 19 de agosto, a transferência de Rodrigo Mora para a Roma, através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Os dragões chegaram a acordo com o clube italiano para a cedência definitiva dos direitos de inscrição desportiva e de 50% dos direitos económicos do jogador por 27 milhões de euros.
Do valor total, 25 milhões de euros estão garantidos, enquanto os restantes dois milhões dependem do cumprimento de determinados objetivos desportivos.
Operação contempla opções de compra por parte dos italianos e de venda dos 'azuis e brancos' da restante percentagem do passe por mais 25 milhões, o que pode fazer com que a transferência supere os 50 milhões de euros.
A oficialização surge depois de Rodrigo Mora ter viajado na terça-feira para a capital italiana. O jogador de 19 anos foi recebido no aeroporto de Roma por vários adeptos do clube, antes de concluir os procedimentos necessários para assinar contrato.
O acordo avançado ontem por diversos órgãos de comunicação social previa precisamente um pagamento inicial de 25 milhões de euros por metade do passe, ficando o FC Porto com a possibilidade de realizar um encaixe adicional no futuro através dos direitos económicos que conserva sobre o jogador.
Rodrigo Mora deixa o FC Porto depois de se afirmar na equipa principal nas últimas duas temporadas. Em 2024/25 realizou 35 jogos e marcou 11 golos, enquanto na época seguinte somou 44 partidas e cinco golos.