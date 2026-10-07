Ocean Race terá quatro partidas da cidade do Porto até 2040

A Ocean Race, a mais mediática competição de vela oceânica, terá partida no Porto, cidade que passa a tornar-se a sede global da organização até 2040. Em associação entre a Câmara Municipal do Porto, o Turismo de Portugal e o Turismo do Porto e Norte de Portugal garantem-se três edições à volta do mundo com partida do Porto, em 2030, 2034 e 2038.

Existe ainda uma corrida especial em 2028, além de eventos internacionais alojados na Invicta a prestigiar o desporto e o turismo marítimo. Vários encontros estão previstos, um fator fundamental para o investimento no turismo.

A proposta foi aprovada na terça-feira, dia 6 de outubro, em reunião de Executivo. Haverá um investimento de pelo menos 24 milhões de euros, existindo um montante previsto a mais para ser usado até 2040. A reabilitação do Edifício Kasa permitirá alojar a sede, agora no Porto, saindo de Alicante, em Espanha.

De acordo com a informação disponibilizada às redações, o edifício localizado em frente ao Parque da Cidade "será transformado na sede operacional da The Ocean Race, estando previstas atividades de caráter público e educativo a partir de 2028, ano em que terá também lugar a Special Race." "O projeto vai ainda incluir um novo museu, noutra localização junto à frente marítima do Porto, criando um espaço público permanente dedicado ao conhecimento sobre o papel fundamental que o oceano desempenha", acrescenta-se.

“Trazer a sede da The Ocean Race para o Porto representa um compromisso marcante, mas este projeto é muito mais do que uma sede ou um evento desportivo. Traduz-se numa oportunidade para criar uma plataforma duradoura para a ciência, a inovação, a educação, o turismo e a saúde dos oceanos, enquanto projeta ainda mais o Porto para o mundo. A cidade vai tornar-se um ponto de encontro para a comunidade internacional ligada ao oceano e pretendemos que o seu legado se faça sentir em todo o país e junto das próximas gerações", expressou o presidente da autarquia, Pedro Duarte, sobre a prova que decorre desde 1973.

A próxima edição da The Ocean Race à volta do mundo terá início a 17 de janeiro de 2027, em Alicante, Espanha, naquela que será a sexta edição consecutiva a partir desta cidade.

Na reunião autárquica, o PS absteve-se por entender que o acordo estabelecido é “muito desequilibrado”, ampliando em várias medidas a disponibilidade do município. O vereador do Chega, Miguel Corte-Real, tinha criticado o apoio ao evento aeronáutico Air Invictus, mas votou favoravelmente à Ocean Race, vincando a "instalação de um "cluster de conhecimento especializado” e a “componente turística”.