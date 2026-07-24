O que fica do Mundial de Trump, entre o título espanhol, o adeus de Ronaldo e o sonho americano de Vozinha
FIFA
Desporto

O que fica do Mundial de Trump, entre o título espanhol, o adeus de Ronaldo e o sonho americano de Vozinha

Cabo Verde foi a revelação e rosto do sucesso das equipa africanas. Donald Trump foi uma das figuras, entre abraços a Infantino e as polémicas com Balogun e com o Irão.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
Mundial 2026
Cristiano Ronaldo
11x11
Vozinha
Diário de Notícias
www.dn.pt