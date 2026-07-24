O que fica do Mundial de Trump, entre o título espanhol, o adeus de Ronaldo e o sonho americano de Vozinha

O 6.º Campeonato do Mundo foi o do adeus de Cristiano Ronaldo. Despediu-se precocemente e em lágrimas nos oitavos-de-final, após a derrota de Portugal com a Espanha, que viria a ser Campeã Mundial, mas ainda deixou marca no Mundial 2026. É o único a ter marcado golos em seis mundiais e é o melhor marcador português (11 golos), tendo ultrapassado os nove golos que Eusébio marcou em 1966, naquele que permanece como o melhor mundial de Portugal (3.º lugar). Aos 41 anos, o capitão português saiu da cena mundial com 27 jogos e 11 golos. A história de Ronaldo em Mundiais começou no Alemanha 2006. Tinha 21 anos, fez seis jogos e marcou um golo, naquela que ainda é a melhor participação portuguesa, com Ronaldo na equipa, com a chegada às meias-finais e o 4.º lugar final. Seguiu-se o Mundial 2010, na África do Sul, e o Mundial 2014, no Brasil, o Mundial 2018, na Rússia, o Mundial 2022, no Qatar, e o Mundial 2026 nos EUA, México e Canadá sem conseguir melhorar o desempenho coletivo.Bastou entrar em campo, frente à RD Congo, para se tornar, a par de Lionel Messi, o único futebolista a disputar seis Mundiais. Depois, com o primeiro golo marcado ao Usbequistão na fase de grupos, num jogo em que bisou e Portugal goleou (5-0), tornou-se o primeiro jogador a marcar em seis Mundiais. E foi frente à Croácia (2-1) do amigo Luka Modric (também teve a última dança nos EUA), que chegou ao total de 11 golos e ultrapassou Eusébio..Ronaldo é maior que o título mundial que Portugal podia ter ganhado.Cabo Verde e vitória do futebol africanoCom 48 seleções em ação, pela primeira vez, o evento ficou marcado pela estreia de Cabo Verde, que não apenas surpreendeu sob a batuta de Bubista, como elevou Vozinha a estrela planetária.O guarda-redes vive o verdadeiro sonho americano: esgota camisolas, bate recordes em leilão, deu nome a uma rua em Cabo Verde, batizou uma nova espécie marinha, e tornou-se assunto do programa das manhãs da CBS, além de ter sido convidado para o Jogo de Lendas da FIFA, onde até o presidente, Gianni Intantino, quis tirar uma foto com a grande figura do Mundial 2026.As sete defesas de enorme qualidade fecharam a baliza no jogo de estreia, frente à seleção espanhola (0-0). Foi eleito o Homem do Jogo e, emocionado, lamentou que a mãe não estivesse presente por não ter conseguido um visto. Todos queriam saber quem era afinal Vozinha e o Instagram dele disparou dos 50 mil para os mais de 29 milhões de seguidores - mais do que Erling Haaland, por exemplo, que tem 26,5 milhões, e também foi uma das figura da prova, liderando a Noruega até aos quartos de final.Cabo Verde foi umas das dez seleções africanas classificadas para o Mundial, o dobro das presentes no Qatar, em 2022, e sendo que nove delas se classificaram-se para a fase a eliminar, caso do Gana de Queiroz (eliminado pela Colômbia) e dos tubarões azuis (eliminados pela Argentina), ambos nos 16-avos-de-final. Marrocos e Egito foram as seleções que foram mais longe e chegaram aos quartos de final.Quem chegou à final e ganhou foi a seleção espanhola, que só não ganhou aos tubarões azuis, dominou também nos prémios individuais. Rodri foi eleito o Melhor Jogador do Mundial, enquanto o defesa Pau Cubarsí venceu o prémio de Melhor Jovem do torneio e Unai Simón o de Melhor Guarda-redes - sofreu apenas um golo e estabeleceu um novo recorde da prova -, mas na votação dos adeptos foi Vozinha o eleito para integrar o melhor 11 do torneio.Mbappé para a história como melhor marcador de sempreApesar de ainda não ter sido desta que os ingleses conquistaram o troféu que procuram desde 1966, o 3.º lugar faz jus ao bom torneio de Jude Bellinghan e Harry Kane. Apesar do triunfo dos ingleses num dos melhores jogos da prova (6-4), Kylian Mbappé bisou e acabou como Melhor Marcador (10 golos) e goleador mor em mundiais (22 golos), depois de destronar Messi, que já tinha ultrapassado o recorde que era de Miroslav Klose, antes da 23ª edição começar. O Mundial teve um público recorde de 6.810.966 e terminou com 308 golos em 104 jogo - média de 2,96 , a melhor marca desde 1970.A despenalização do norte-americano Folarin Balogun, que viu um cartão vermelho e não foi castigado, marcou o Mundial 2026 pela negativa e ainda pode trazer consequências para o líder da FIFA, Gianni Infantino, acusado de se submeter aos pedidos de Donald Trump, numa edição em que o Irão, no meio de um conflito militar com os EUA, denunciou vários episódios de discriminação sofridos pela sua seleção.O Brasil de Carlo Ancelotti foi uma das desilusões, a par de Portugal, que viu sair Roberto Martínez do cargo de selecionador, tendo já dado lugar a Jorge Jesus até 2030. O espanhol foi um dos 17 treinadores que deixaram o cargo até hoje.isaura.almeida@dn.pt.‘Vozinha konkista mundu...’ só lhe falta encontrar um clube.Espanha destrói sonho argentino e sagra-se campeã do Mundo pela segunda vez