O primeiro jogo de um Mundial e a ambientação aos EUA já não afligem os nervos de Portugal

Portugal prolongou para sete a sequência de apuramentos consecutivos para Mundiais e chega ao nono grande certame como claro favorito no Grupo K, em que defrontará R D Congo, Usbequistão e Colômbia, adversários que nunca enfrentou. O Diário de Notícias recuou nos Mundiais e conversou com quatro antigos mundialistas sobre o peso do jogo de estreia e as perspetivas que têm em relação ao desempenho da equipa de Roberto Martínez nos Estados Unidos, Canadá e México. A primeira ilação é que para o mais ancião, António Simões, o primeiro jogo é mais fulcral. Para Augusto Inácio, Jorge Andrade e Beto Pimparel não tanto assim. “O primeiro jogo é sempre importante numa competição curta e intensa, é aquele que às vezes pode dar um estímulo. É bom dormir com uma vitória e não de ficar à espera, três ou quatro dias, para dar uma resposta diferente. Ganhar deixa logo meio caminho andado”, advoga Simões, o mais jovem dos Magriços de 1966, os quais conseguiram o terceiro lugar, o melhor resultado de Portugal em Mundiais e logo na estreia. Augusto Inácio na geração de 1986, em Saltillo, ganhou à Inglaterra a abrir (1-0, golo de Carlos Manuel), mas as derrotas com Polónia e Marrocos ditaram o primeiro de três afastamentos de Portugal nas fases de grupo até aqui. “Ganhar o primeiro jogo dá um avanço importante, mas não se pode dizer que seja decisivo. Noutros tempos quem perdesse o primeiro jogo dificilmente era apurado, mas agora, com o apuramento de vários terceiros classificados, o impacto é menor”, explana Inácio..“Os jogadores devem perguntar o que podem fazer pelo país. E depois de ganharem muito dinheiro e muito sucesso é hora de trazerem a glória.”António Simões, extremo de Portugal em 1966."Já dá para monitorizar, saber em que momento estão os jogadores, se a parte muscular pode estar comprometida. Importante é gerir e equilibrar o plantel.”Augusto Inácio, defesa de Portugal em 1986.Os 27 de Portugal para o Mundial2026. Uma lista "com muitos jogadores cheios de minutos" e quatro novidades.Jorge Andrade descarta nervos nas estreias. “A ansiedade é de estar no Mundial, não propriamente pelo primeiro jogo. Portugal tem de dominar e mandar um bom recado no início e é importante confirmar o apuramento cedo para se poder fazer alguma gestão de minutos dos jogadores. Mas já tivemos a experiência do Europeu de 2016 em que somos terceiros na fase de grupos e Portugal acabou campeão”, diz o central, já parte da seleção em 2002, titular no Euro 2004, e que acompanhou o plantel na Alemanha apesar da grave lesão num joelho. No balneário, viu com Deco, quando o luso-brasileiro estava castigado, os quartos de final com Inglaterra. Jorge Andrade, em 2002, lembra-se do choque com os Estados Unidos, que na primeira parte marcaram três golos de rajada. “Queríamos dominar, tínhamos conhecimento de alguns jogadores como Donovan ou Beasley, mas fomos surpreendidos e derrotados pelo nível físico. Marcam três golos, estavam sempre em sprint. Ainda chegámos ao 3-2, mas não conseguimos empatar”, recupera, considerando que o “4-0 à Polónia fez com que acreditássemos que tínhamos encarrilhado” e que “retirou um peso de cima.” Ainda assim, admitindo que “pouco conheciam da Coreia do Sul”, Jorge Andrade lamenta a expulsão de João Pinto e reconhece que “a equipa se descontrolou um pouco” no encontro com os asiáticos, até porque “com um empate, estávamos em lugar de apuramento.” “Uma enorme desilusão que serviu de aprendizagem”, assim explana o central ex-Deportivo e FC Porto, corroborando que Portugal foi mais calculista em 2006 na vitória por 1-0 com Angola, no arranque, seguida dos triunfos com Irão (2-0) e México (2-1). “Jogámos bem, parece que acham sempre que os resultados são curtos, mas notámos que as equipas foram mais cautelosas. Portugal tinha sido finalista no Europeu e isso notou-se”, lê sobre o Mundial de 2006, no qual chegar às meias-finais (eliminado pela França) “foi um resultado extraordinário.”Tempo para dar a volta“Há muitos anos que temos a máxima de que queremos começar bem o Mundial, pois é importante para a pontuação e para aumentar os níveis de confiança. Mas não podemos fazer contas numa fase de grupos, portanto cada jogo é preparado individualmente. E apesar de a margem de erro reduzir-se, não significa que não se possa dar a volta a um primeiro mau resultado”. A análise é partilhada com o DN por Beto Pimparel, guarda-redes que esteve nos Mundiais de 2010, 2014 e 2018.Na África do Sul (2010), reconhece que os adeptos cobraram o empate inicial a zero com a Costa do Marfim. “Não era o resultado pretendido, mas não foi péssimo. As pessoas olhavam muito ao facto de terminarmos a fase de grupos com o Brasil”, recua, garantindo, porém, que não houve “dano na confiança” e que Portugal “jogou bem” no 7-0 com a Coreia do Norte e no empate com o Brasil (de novo sem golos), lembrando que a eliminação “foi injusta”, frente à futura campeã Espanha num “golo marcado por Villa em fora de jogo.” Em 2014, reconhece que o 4-0 contra a Alemanha, a maior derrota em Mundiais das Quinas, teve impacto. “No pós-jogo com a Alemanha tivemos uma reunião entre jogadores. Percebemos que correu tudo mal, a equipa não se encontrou e os erros pagam-se muito caro. Não foi tanto pela derrota, mas pelos números da derrota. Não sentencia, mas complica a questão psicológica. Existe uma certa desconfiança”, revela Beto que, depois de um problema físico de Rui Patrício, herdou a baliza nos dois jogos seguintes: “Sabíamos que tínhamos de ganhar aos EUA e isso fez-nos expor um pouco [Portugal entrou a ganhar, mas permitiu a reviravolta e Varela, nos descontos, evitou a eliminação direta]. Tínhamos de ganhar ao Gana com uma diferença de três golos, fizemos um bom jogo, temos duas jogadas contra o guarda-redes em que não conseguimos marcar.” .Portugal entra no Mundial com plantel mais valioso do que a campeã do mundo Argentina\n."Portugal tem de mandar um bom recado no início. Ter o apuramento cedo dará para gerir minutos dos jogadores.”Jorge Andrade, defesa de Portugal no Mundial de 2002 e que acompanhou a comitiva em 2006 após ficar de fora por lesão."No pós-jogo com a Alemanha [2014] tivemos uma reunião. Percebemos que correu tudo mal. Não foi tanto pela derrota, mas pelos números [4-0]. Não sentenciou, mas complicou a questão psicológica.”Beto Pimparel, guarda-redes de Portugal no Mundial 2010, 2014 e 2018.Em 2018, na Rússia, o “empate com a Espanha, por 3-3, mostrou que Portugal se podia bater com qualquer equipa”, explica Beto. Depois seguiram-se um triunfo frente a Marrocos (1-0) e um empate com o Irão (1-1), treinado por Carlos Queiroz, , que “conhecia como ninguém Portugal e estava habituado a Mundiais”. O guarda-redes não viu nesse resultado o prenúncio de uma possível eliminação nos oitavos de final frente ao Uruguai (2-1). “Nunca facilitámos, quisemos sempre ser primeiros no grupo. Ficou curta para a nossa ambição essa eliminação, até porque Portugal entrou como campeão europeu, mas o Uruguai foi impressionante nos duelos e sentiu que não havia limites para a agressividade porque as faltas não eram marcadas.”Nas três vezes em que Portugal não passou sequer a fase de grupos, disputou esses Mundiais fora da Europa. Apesar disso, nenhum dos entrevistados teme alguma falta de ambientação. “As coisas no futebol mudaram muito. Já dá para monitorizar, saber em que momento estão os jogadores, se a parte muscular pode estar comprometida. Há um controlo maior no que se come e no que se bebe e agora a recuperação é feita logo a seguir ao jogo. Já nem a massagem tem uma importância tão grande. Importante é gerir e equilibrar o plantel. Penso que Ronaldo e Félix já fizeram uma semana de férias, vieram de uma época desgastante e precisavam disso. O Nuno Mendes e o Vitinha assinalaram queixas na final da Liga dos Campeões, terá de se avaliar se estão sobrecarregados”, analisa Inácio. “É preciso gerir as cargas nos particulares e durante a competição. Mas os EUA têm estruturas fantásticas, Miami já é conhecida dos portugueses”, desvaloriza Jorge Andrade. “Não me preocupa até porque Portugal tem dois jogos em Houston, não tem viagens longas. No Brasil, fomos jogar a Brasília, São Paulo e Manaus. Além disso, já fizemos uma ambientação e os atletas conhecem o país”, antecipa Beto Pimparel.Inácio é o mais perentório a assinalar uma “Seleção em ponto rebuçado” e a questionar o “porquê de Portugal com os melhores jogadores do mundo não ser ainda campeão.” Considera que “Ronaldo é o único ponta de lança titular” e vê o Usbequistão com “o rigor italiano de Cannavaro” e, como tal, “mais difícil do que a RD Congo.” “Ainda assim, o Congo é muito forte fisicamente e corre muito. Temos de pedalar”, elogia o antigo defesa da seleção de 1986, que não dá por “garantido que Portugal vá vencer a Colômbia.”Beto pede aos jogadores que “não aceitem muitos elogios externos” e que “coloquem todo o talento em campo” e que “pelo menos igualem em concentração e atitude qualquer adversário.” Para o antigo guarda-redes, vencedor de quatros Ligas Europa e de uma Liga das Nações, “o jogo com a Colômbia pode definir o primeiro lugar”, enquanto identifica que o Usbequistão “tenta um futebol mais técnico” e que a RD Congo “é mais veloz e anárquica.” Jorge Andrade vê “Portugal mais preparado porque sabe atrair melhor os adversários”, já António Simões perspetiva um Usbequistão “mais calculista” e salienta que “Portugal não pode deixar que as equipas africanas marquem primeiro e acreditem.” Termina a arrebatar o discurso de J. F. Kennedy, pedindo aos jogadores para “perguntarem o que podem fazer pelo país” e que “depois de muito dinheiro e muito sucesso é hora de trazerem a glória”. O ingrediente para o sucesso, diz ao DN, passa por esta geração saber “colocar a vontade na inteligência e no talento.”Como foram os arranques nacionais em Campeonatos do Mundo1966“A Hungria tinha jogadores que foram campeões europeus de clubes e o Brasil de Pelé era imbatível. Nunca esperámos poder passar esse grupo, mas preparámo-nos bem e tivemos uma equipa fantástica dentro e fora de campo. Levámos cozinheiro e muito bacalhau”, lembra António Simões. Os Magriços entraram a vencer frente à Hungria (3-1), derrotaram a Bulgária (3-0) e colocaram o Brasil fora de prova (3-1). Nos quartos de final Portugal derrotou a Coreia do Norte (5-3), apesar de estar a perder 3-0 aos 25 minutos. Caiu na meia-final com Inglaterra (1-2), mas garantiu o 3.º lugar contra a URSS, a melhor classificação até hoje na prova. “Arrisco-me a dizer que, depois dos Descobrimentos, foi o maior momento de Portugal até aí. Deixámos de ser marginalizados e provámos que não havia discriminação lusa em África. Fomos recebidos com a glória que merecíamos”, lembra Simões.1986Depois de um grande Europeu de 1984, em França, Portugal caiu na fase de grupos do Mundial mexicano, prova que voltava a disputar após um interregno de vinte anos. Ganhou a Inglaterra (1-0) na estreia, mas, depois, perdeu com Polónia (0-1) e Marrocos (1-3). “Os adversários eram mais fortes do que se dizia na altura. Havia muita coisa mal resolvida [pagamentos de prémios e publicidade aos jogadores] desde 1984 e isso eclodiu em 1986. Ficámos 40 dias num hotel no meio do mato, jogámos particulares com funcionários do hotel”, diz Augusto Inácio, em crítica à gestão federativa na ida para Saltillo, no México. 2002Depois das meias-finais do Euro 2000, Portugal sofreu na Coreia do Sul e caiu na fase de grupos. Perdeu com os EUA (2-3), ganhou à Polónia (4-0), mas sucumbiu contra o anfitrião (1-2), que se revelaria umas das surpresas do torneiro, indo às meias-finais.2006Na Alemanha, Portugal apareceu como finalista do Europeu anterior e alcançou o segundo melhor resultado em Mundiais (foi batido no jogo do 3.º e 4.º lugar pela anfitriã, por 1-3). Tudo começou com um triunfo sobre Angola (1-0), a que se seguiram mais dois na fase de grupos perante Irão (2-0) e México (2-1). Nos oitavos, Maniche abateu os Países Baixos, por 1-0, e nos quartos de final Portugal venceu a Inglaterra nos penáltis após 0-0. A França eliminou o sonho na meia-final (0-1).2010“Estávamos instalados numa selva. Com 37 graus durante o dia e cinco graus à noite. Havia túneis aquecidos entre bungalows e a zona de refeições”, recua Beto Pimparel sobre a ida à África do Sul. Portugal empatou com a Costa do Marfim (0-0) na estreia e com o Brasil (também a zero). Pelo meio, derrotou a Coreia do Norte (7-0). As equipa de Carlos Queiroz caiu nos oitavos após golo em fora de jogo de Villa para a Espanha (0-1). 2014“No Brasil, as limitações foram as viagens e as várias lesões”, analisa Beto. Depois da copiosa derrota com a Alemanha (0-4), Portugal empatou com os EUA (2-2) e ganhou ao Gana (2-1). A turma de Paulo Bento ficou-se pela fase de grupos.2018Na Rússia, Cristiano Ronaldo marcou três vezes contra a Espanha (3-3), fez o golo da vitória com Marrocos (1-0), mas o empate com o Irão (1-1) tirou o apuramento em primeiro lugar. Nos oitavos de final, o Uruguai venceu (1-2).2022No Qatar, Portugal, treinado por Fernando Santos, ganhou a Gana (3-2) e Uruguai (2-0) e perdeu com a Coreia do Sul (1-2). Gonçalo Ramos marcou três golos no 6-1 contra a Suíça nos oitavos. Marrocos venceu nos quartos por 1-0..Saltillo: a evolução do futebol e do dirigismo português precisou dos generais de 1986