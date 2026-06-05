Cristiano Ronaldo marcou nas estreias da Seleção nos Mundiais 2018 e 2022.
Cristiano Ronaldo marcou nas estreias da Seleção nos Mundiais 2018 e 2022.Foto: Ivan Del Val
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O primeiro jogo de um Mundial e a ambientação aos EUA já não afligem os nervos de Portugal

O DN ouviu António Simões, Augusto Inácio, Jorge Andrade e Beto Pimparel em análise a cada campanha das Quinas. O peso da estreia tem-se vindo a desvanecer e o clima, julgam, não terá tanto impacto.
Frederico Bártolo
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