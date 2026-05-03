O Porto vestido de azul com os adeptos concentrados no Dragão
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O Porto vestido de azul com os adeptos concentrados no Dragão

Não foi ainda esta semana que houve o tradicional desfile pela Avenida dos Aliados, reservada para a Monumental Serenata . A festa fez-se no interior e junto ao estádio.
Ricardo Simões FerreiraCecília Carmo
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Com a Avenida dos Aliados 'reservada' para os estudantes que iniciam as atividades da Semana Académica -- este sábado à noite ocorreu a tradicional Monumental Serenata -- o palco da festa do 31.º campeonato do FC Porto foi literalmente montado no Estádio do Dragão.

No exterior criou-se um palco rotativo, na chamada zona do coreto, para que os milhares de adeptos pudessem encontrar-se com os craques que lhes deram este sábado a felicidade de conquistar mais um título.

Mas foi no interior do estádio que a festa começou, logo depois do apito final do encontro com o Alverca, partida que os azuis e brancos venceram por 1-0.

O Porto vestido de azul com os adeptos concentrados no Dragão
FC Porto é campeão nacional. Conquista o 31.º título em futebol

Apesar de as celebrações se estenderem um pouco por toda a cidade, a Federação Académica do Porto (FAP), a Câmara Municipal e o próprio FC Porto entraram em acordo e decidiram manter a tradição académica no centro da cidade, uma vez que a Queima já estava planeada há meses.

O que quer dizer que a equipa regressará ao centro da Invicta, o mais tardar, daqui a duas semanas.

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