O Porto vestido de azul com os adeptos concentrados no Dragão

Com a Avenida dos Aliados 'reservada' para os estudantes que iniciam as atividades da Semana Académica -- este sábado à noite ocorreu a tradicional Monumental Serenata -- o palco da festa do 31.º campeonato do FC Porto foi literalmente montado no Estádio do Dragão.No exterior criou-se um palco rotativo, na chamada zona do coreto, para que os milhares de adeptos pudessem encontrar-se com os craques que lhes deram este sábado a felicidade de conquistar mais um título. . Mas foi no interior do estádio que a festa começou, logo depois do apito final do encontro com o Alverca, partida que os azuis e brancos venceram por 1-0..FC Porto é campeão nacional. Conquista o 31.º título em futebol.Apesar de as celebrações se estenderem um pouco por toda a cidade, a Federação Académica do Porto (FAP), a Câmara Municipal e o próprio FC Porto entraram em acordo e decidiram manter a tradição académica no centro da cidade, uma vez que a Queima já estava planeada há meses.O que quer dizer que a equipa regressará ao centro da Invicta, o mais tardar, daqui a duas semanas.