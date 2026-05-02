FC Porto é campeão nacional. Conquista o 31.º título em futebol
MANUEL FERNANDO ARAÚJO
Desporto

FC Porto é campeão nacional. Conquista o 31.º título em futebol

Equipa portista precisava apenas de pontuar, mas venceu o Alverca por 1-0 e garantiu o primeiro lugar quando faltam duas jornadas para terminar o campeonato.
Cecília Carmo
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O FC Porto sagrou-se campeão nacional de futebol ao vencer o FC Alverca por 1-0 no Estádio do Dragão, numa noite de festa intensa nas bancadas e de confirmação oficial de uma conquista construída com consistência ao longo de toda a temporada. Bastou um golo de Jan Bednarek, ainda na primeira parte, para selar uma vitória suficiente para desencadear a celebração coletiva entre jogadores, equipa técnica e adeptos, que transformaram o estádio num cenário de consagração azul e branca.

Desde muito antes do apito inicial que o ambiente em redor do Dragão anunciava uma noite especial. As imediações do estádio encheram-se de cachecóis, bandeiras e cânticos, num claro sinal de que os adeptos acreditavam que o título seria confirmado perante o seu público. Já dentro do recinto, a atmosfera manteve-se vibrante ao longo de todo o encontro, com apoio constante à equipa, mesmo nos momentos em que o jogo se revelou mais tenso e menos fluido.

A entrada dos portistas foi determinada, com maior iniciativa ofensiva, embora marcada por alguma ansiedade natural perante a importância do momento. O Alverca respondeu com organização e capacidade de exploração das transições rápidas, criando alguns lances de perigo, sobretudo por intermédio de Chiquinho, mas sem conseguir abalar a segurança defensiva dos dragões.

O momento decisivo surgiu aos 40 minutos. Na sequência de um canto bem executado por Gabri Veiga, Jan Bednarek apareceu em zona privilegiada para cabecear sem hipóteses para Matheus Mendes. O golo fez explodir o Estádio do Dragão, com os adeptos a levantarem-se em uníssono, conscientes de que o título ficava praticamente selado naquele instante. A partir daí, cada recuperação de bola, cada corte defensivo e cada lance ganho foi celebrado como se fosse decisivo.

Na segunda parte, o FC Porto assumiu uma postura mais pragmática, controlando o ritmo do encontro com maturidade e segurança. O Alverca ainda tentou reagir e criou alguns momentos de perigo, obrigando Diogo Costa a uma intervenção de grande nível após remate de Figueiredo, mas os portistas mantiveram sempre o controlo emocional da partida

À medida que o relógio avançava, o ambiente nas bancadas tornava-se cada vez mais festivo. Os cânticos intensificaram-se, surgiram bandeiras erguidas por todo o estádio e muitos adeptos começaram a celebrar antecipadamente a conquista. Nos minutos finais, o Dragão viveu um ambiente de autêntica consagração, com a equipa a ser empurrada pela multidão até ao apito final.

Quando o árbitro terminou o encontro, confirmou-se oficialmente aquilo que os adeptos já celebravam nas bancadas: o FC Porto é campeão nacional

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Francesco Farioli
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