Nuno Mendes: "Considero-me um bom lateral, não gosto de dizer que sou o melhor"

Nuno Mendes tem sido apontado por alguns jogadores (colegas e até adversários) e alguns treinadores como o melhor lateral do Mundo na atualidade. "Considero-me um bom lateral, não gosto de dizer que sou o melhor. Isso tem de se provar em campo e é o que tento sempre fazer. No Sporting, jogava futebol de 7 e era ala esquerdo. Depois, quando passei para o futebol de 11, fizeram-me recuar para lateral. A partir daí, percebi que o futebol não era só atacar", disse o português numa entrevista à AFP.O jovem de 23 anos, um dos mais rápidos do futebol mundial, reconheceu que evoluiu no processo defensivo desde que chegou ao PSG. "No início, eu não era muito forte na defesa. Eu sabia atacar com velocidade. Luis Enrique percebeu isso, ajudou-me muito defensivamente e hoje estou bem. Tento equilibrar os ataques, descansar um pouco quando é preciso. O treinador fez um bom trabalho e eu fiz o meu também. Antes, no um contra um na defesa, era um pouco difícil, porque eu só pensava no ataque", disse o internacional português, que, na época passada se tornou o jovem mais titulado do futebol mundial.A chegada a Paris não foi fácil, mas Danilo, o português que trocou o PSG pelo Al-Ittihad, ajudou na adaptação. Depois o lateral teve algunas lesões e só na época passada mostrou todo o seu potencial ajudando o PSG a vencer quase tudo, incluindo a Liga dos Campeões, e contribuiu para a conquista da Liga das Nações, por Portugal.Esta época, Nuno Mendes, que ficou em 10.º lugar na última votação da Bola de Ouro ganha por Dembelé, totaliza três golos e três assistências para golo em 11 jogos pelos parisienses. Mas ainda assim não se esqueceu de destacar Hakimi, que também é lateral do PSG e também atravessa um bom momento: "É um trabalho coletivo, se estamos bem, o grupo também está. Mas sabemos que o futebol pode mudar muito rapidamente, por isso tentamos manter a concentração em todos os jogos."